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Reuters назвало сторонников идеи снятия Байдена с выборов в рядах Демпартии

Reuters: 10 конгрессменов-демократов открыто призывают Байдена сняться с выборов
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/CNP/Ting Shen
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Всё большее число американских конгрессменов от Демократической партии открыто призывают президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки после его неудачного выступления на дебатах с Дональдом Трампом. Об этом 11 июля сообщило агентство Reuters, которое опубликовало заявления десяти таких политиков.

«Ради блага нашей страны я прошу Джо Байдена уйти в сторону», — написал в социальных сетях конгрессмен от штата Нью-Йорк Пэт Райан. По его мнению, таким образом действующий глава государства сможет выполнить свое обещание стать «мостом» для нового поколения лидеров.

«Выступление президента на дебатах вызывало тревогу при просмотре, и американский народ ясно дал понять, что больше не считает его заслуживающим доверия кандидатом на еще один четырехлетний президентский срок», — заявил, в свою очередь, конгрессмен Адам Смит.

Он назвал неприемлемым то, что Байден не отнесся серьезно к данным опасениям с учетом того, насколько «высоки ставки».

«Хотя это решение должны принимать президент и первая леди, я надеюсь, что они придут к тому же выводу, что я и другие: президент Байден не должен быть кандидатом от демократов», — высказался член палаты представителей Эрл Блюменауэр.

С прямой просьбой выйти из президентской гонки к Байдену также обратились сенатор от штата Вермонт Питер Уэлч и конгрессмены Мики Шерилл от Нью-Джерси, Ллойд Доггет от Техаса, Рауль Грихальва от Аризоны, Сет Моултон от Массачусетса, Майк Куигли от Иллинойса и Энджи Крэйг от Миннесоты.

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После дебатов главы Белого дома с Трампом 27 июня участились разговоры о возможном выходе первого из президентской гонки. В частности, сенатор-демократ от штата Колорадо Майкл Беннет заявил, что Трамп может победить Байдена с большим отрывом, а вице-губернатор Нью-Йорка Антонио Дельгадо призвал главу США освободить место для нового лидера. Наиболее вероятной заменой кандидатуры Байдена от демократов называют вице-президента США Камалу Харрис.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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