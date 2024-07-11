В Москве на 17% снизился спрос на элитное жилье

В Москве на 17,2% снизился спрос на элитное и класса делюкс жилье, посчитали аналитики компании «Метриум» по итогам I полугодия.

«Объем предложения вырос за полугодие на 18,2%. Спрос снизился на 17,2%. Средневзвешенная цена кв. м составила 1,88 млн рублей (+3,4% за квартал, без изменений за полугодие, +8% за год)», — говорится в исследовании, с которым ознакомились «Известия» 11 июля.

Также там отметили, что по итогам первого полугодия на рынке новостроек высокобюджетного сегмента в реализации находился 61 проект, из которых 33 проекта относятся к элитному классу и 28 проектов к классу делюкс.

При этом на рынке высокобюджетной недвижимости средневзвешенная цена 1 кв. м составила 1,88 млн рублей (+3,4% за квартал, без изменений за полугодие, +8% за год). В элитном классе средневзвешенная цена за полугодие скорректировалась до 1,34 млн руб. за кв. м (+0,8% за квартал, –1,4% за полугодие, +1,5% за год), что обусловлено ростом доли предложения новых проектов на начальном этапе строительства.

«В первом полугодии 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023-го продажи первичного элитного жилья по ДДУ выросли на 83,3%. Этот результат свидетельствует о том, что практически все клиенты элитного сегмента переориентировались с покупки зарубежной недвижимости на российские активы. На столичном рынке в статусных локациях появляется множество интересных проектов, причем в некоторых из них выполнен ремонт от девелопера с помощью эксклюзивных отечественных материалов. Правда, доля вариантов с отделкой, включая white box, на первичном элитном рынке за год сократилась на 3,5 п.п. — до 39,9%. Еще один важный результат политики импортозамещения — активная покупка московских новостроек и проектов реконструкции бизнесменами из субъектов РФ и ближнего зарубежья», — сказала директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова.

4 июля аналитики компании URBAN рассказали «Известиям», что разница между самой дорогой и самой дешевой квартирой в Москве достигла 420 раз.

До этого, 19 июня, стало известно, что за прошедшие пять лет средняя стоимость первичного жилья в Москве выросла на 70,9%. Так, по информации компании «Метриум», средняя цена 1 кв. м в новостройке во II квартале 2024 года составила 465,6 тыс. рублей.