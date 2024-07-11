Посол России назвал опасным размещение американских ракет в Германии с 2026 года
Планы по размещению американских крылатых ракет средней и меньшей дальности, дальнобойного и гиперзвукового оружия в Германии с 2026 года очень опасны. Об этом 11 июля заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев.
«Их реализация ведет к дальнейшему нарастанию конфронтации, напряженности и гонки вооружений, рискам неконтролируемой эскалации, способным привести к непоправимым последствиям», — приводит слова дипломата российское ведомство в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Нечаев подчеркнул, что эти шаги представляют очевидную и непосредственную угрозу безопасности России, а также потребуют ответа. Посол выразил надежду, что элиты в Германии взвесят целесообразность столь деструктивного и опасного шага.
По его мнению, это также приведет к еще большему ущербу для отношений Москвы и Берлина.
Накануне Пентагон сообщил, что США приступят к размещению дальнобойного оружия на территории Германии в 2026 году. Уточнялось, что будущие дальнобойные ударные системы, которые будут размещены в Германии, включают SM-6, Tomahawk и гиперзвуковое оружие.
В ответ на это заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что НАТО во главе с Соединенными Штатами действует с целью запугать РФ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что решение связано с тем, что Вашингтон пытается сместить фокус внимания с неудач президента страны Джо Байдена.