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Посол России назвал опасным размещение американских ракет в Германии с 2026 года

Посол Нечаев: размещение ракет США в Германии с 2026 года опасно и деструктивно
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Фото: Global Look Press/US Navy
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Планы по размещению американских крылатых ракет средней и меньшей дальности, дальнобойного и гиперзвукового оружия в Германии с 2026 года очень опасны. Об этом 11 июля заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев.

«Их реализация ведет к дальнейшему нарастанию конфронтации, напряженности и гонки вооружений, рискам неконтролируемой эскалации, способным привести к непоправимым последствиям», — приводит слова дипломата российское ведомство в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Нечаев подчеркнул, что эти шаги представляют очевидную и непосредственную угрозу безопасности России, а также потребуют ответа. Посол выразил надежду, что элиты в Германии взвесят целесообразность столь деструктивного и опасного шага.

По его мнению, это также приведет к еще большему ущербу для отношений Москвы и Берлина.

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Накануне Пентагон сообщил, что США приступят к размещению дальнобойного оружия на территории Германии в 2026 году. Уточнялось, что будущие дальнобойные ударные системы, которые будут размещены в Германии, включают SM-6, Tomahawk и гиперзвуковое оружие.

В ответ на это заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что НАТО во главе с Соединенными Штатами действует с целью запугать РФ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что решение связано с тем, что Вашингтон пытается сместить фокус внимания с неудач президента страны Джо Байдена.

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