Реклама
Прямой эфир
Пресс-релизы
Четвертая встреча глав высших органов аудита стран БРИКС пройдет в Уфе
Мир
Иран возложил на НАТО ответственность за конфликт на Украине
Мир
Президент Кении Руто заявил о роспуске правительства
Мир
Эрдоган заявил о переговорах с Путиным по принципу разумности
Недвижимость
В Москве на 17% снизился спрос на элитное жилье
Общество
В «Москвариуме» родился детеныш белоперой акулы
Спорт
Карл III призвал футболистов сборной Англии не доводить до драмы в финале Евро
Спорт
Захарова назвала нацизмом отказ в выдаче виз российским футболистам «Урарту»
Общество
Более 400 человек заразились ботулизмом в РФ
Происшествия
В краже драгоценностей у супруги вице-президента ВТБ заподозрили домработницу
Общество
Суд заочно приговорил Гозмана к 8,5 года колонии по делу о фейках о ВС РФ
Мир
Матвиенко предложила БРИКС наращивать обмен опытом противодействия санкциям
Экономика
На помощь проектам по комплектующим для промышленности выделят 1 млрд рублей
Общество
Основателя школы «Апельсин» в Петербурге объявили в розыск
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с «Газелью» в Дагестане увеличилось до 17 человек
Мир
Шольц назвал очень хорошим решением размещение ракет США в ФРГ
Политика
Матвиенко заявила о жестком и адекватном ответе РФ на размещение ракет США в ФРГ
Сюжет:

Эксперт рассказал об использовании неразорвавшегося снаряда HIMARS

Военный эксперт Матвийчук: неразорвавшийся снаряд HIMARS изучат в России
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские технические специалисты изучат неразорвавшийся снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства и будут использовать эту информацию для дальнейшей борьбы с ними. Такое мнение полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук высказал в четверг, 11 июля.

«Скорее всего, в этой ракете был какой-то внутренний сбой. Неразорвавшаяся ракета — это находка для наших конструкторов», — сказал он в разговоре с Lenta.Ru.

Матвийчук считает, что российские саперы обезвредят ракету и транспортируют для анализа конструктивных особенностей этого боеприпаса.

«В первую очередь будет исследована система управления, целеуказания и самое главное — позиционирование ее в полете. С точки зрения нахождения ее слабых сторон для наших радиоэлектронных средств это будет великолепное подспорье, как бороться с этими HIMARS. Еще будет испытана ее баллистика. Я думаю, это будет рекомендация для наших средств ПВО по эффективной борьбе с этими ракетами», — сказал эксперт.

Накануне в Пролетарском районе Донецка на территорию горбольницы № 11 упала неразорвавшаяся ракета HIMARS, передает RT. Снаряд находился в практически неповрежденном виде, уточняется на сайте kp.ru.

На место падения снаряда оперативно прибыли саперы и сотрудники МЧС. Они обезвредили ракету, передает НСН. О пострадавших и повреждениях не сообщается.

Снаряд вывезли с места падения для дальнейшего изучения, уточняет 360.ru.

Днем ранее, 9 июля, «Известия» показали последствия того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по территории ДНР американскими ракетами HARM. Снаряды боевиков попали по жилым домам, а также по придомовым участкам мирных жителей.

ВСУ ежедневно обстреливают новые регионы. 7 июля три человека пострадали при ударе по Горловке. 6 июля в результате обстрела украинских боевиков в ДНР пострадали 20 человек. «Известия» показали кадры последствий удара по Горловке. В результате атаки были разрушены дома и повреждены машины. Обстрел украинских боевиков длился более двух часов.

Украинские боевики обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024