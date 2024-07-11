Эксперт рассказал об использовании неразорвавшегося снаряда HIMARS

Российские технические специалисты изучат неразорвавшийся снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства и будут использовать эту информацию для дальнейшей борьбы с ними. Такое мнение полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук высказал в четверг, 11 июля.

«Скорее всего, в этой ракете был какой-то внутренний сбой. Неразорвавшаяся ракета — это находка для наших конструкторов», — сказал он в разговоре с Lenta.Ru.

Матвийчук считает, что российские саперы обезвредят ракету и транспортируют для анализа конструктивных особенностей этого боеприпаса.

«В первую очередь будет исследована система управления, целеуказания и самое главное — позиционирование ее в полете. С точки зрения нахождения ее слабых сторон для наших радиоэлектронных средств это будет великолепное подспорье, как бороться с этими HIMARS. Еще будет испытана ее баллистика. Я думаю, это будет рекомендация для наших средств ПВО по эффективной борьбе с этими ракетами», — сказал эксперт.

Накануне в Пролетарском районе Донецка на территорию горбольницы № 11 упала неразорвавшаяся ракета HIMARS, передает RT. Снаряд находился в практически неповрежденном виде, уточняется на сайте kp.ru.

На место падения снаряда оперативно прибыли саперы и сотрудники МЧС. Они обезвредили ракету, передает НСН. О пострадавших и повреждениях не сообщается.

Снаряд вывезли с места падения для дальнейшего изучения, уточняет 360.ru.

Днем ранее, 9 июля, «Известия» показали последствия того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по территории ДНР американскими ракетами HARM. Снаряды боевиков попали по жилым домам, а также по придомовым участкам мирных жителей.

ВСУ ежедневно обстреливают новые регионы. 7 июля три человека пострадали при ударе по Горловке. 6 июля в результате обстрела украинских боевиков в ДНР пострадали 20 человек. «Известия» показали кадры последствий удара по Горловке. В результате атаки были разрушены дома и повреждены машины. Обстрел украинских боевиков длился более двух часов.

Украинские боевики обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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