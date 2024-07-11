Мосгорсуд вынес приговор организатору и исполнителю заказного убийства

Московский городской суд вынес приговор организатору Эдуарду Гарееву и исполнителю Тиграну Варданяну по уголовному делу о заказном убийстве бывшей владелицы части Москворецкого рынка Ирины Зироян. Об этом сообщает 11 июля корреспондент «Известий» из зала суда.

Обвиняемые признаны виновными по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц, совершенное организованной группой по найму»). Гареева приговорили к 15 годам лишения свободы. Варданяну назначено 12 лет лишения свободы. Преступники будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Уточняется, что 1 марта 2012 года исполнитель убийства, находясь возле ресторана, расположенного на Варшавском шоссе, дождавшись, пока Зироян направится к своему автомобилю, произвел в нее четыре выстрела, а также в ее охранника. От полученных повреждений Зироян скончалась на месте происшествия. Охранник погиб в местной больнице. Отмечается, что третий соучастник также находился на месте преступления, обеспечивая безопасность Варданяна.

«Благодаря совместной работе следователей столичного СК по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет и оперативных сотрудников правоохранительных органов установлена причастность фигурантов к совершению преступления», — говорится в публикации ведомства.

В ходе расследования дела следователи допросили свидетелей, изучили личности обвиняемых, а также получили неопровержимые доказательства, подтверждающие причастность фигурантов к преступлению.

Ранее, 13 мая, в Москве суд приговорил забившего ножом жену местного жителя к 13,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Мужчина признан виновным в преступлениях по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере»).