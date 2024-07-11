В Читинском районе проверят 61 школу и детский сад
В Читинском районе (Забайкальский край) начала работать комиссия по оценке готовности образовательных учреждений. В течение недели она проверит 61 детский сад и школу на предмет готовности к 2024/25 учебному году, сообщается в Telegram-канале главы района Виктора Машукова.
Комиссия оценит материально-техническое обеспечение учреждений, качество ремонта, благоустройство территории, оснащенность кабинетов и соблюдение мер санитарной и пожарной безопасности.
По информации ИА ChitaMedia, в состав комиссии вошли замглавы района по социальному развитию Юлия Жукова, представители профильных ведомств районного комитета образования, правоохранители и сотрудники надзорных и контрольных служб.