Внешний долг РФ снизился с начала года на 3,4%, до $306,1 млрд
Внешний долг России по оценке на 1 июля составил $306,1 млрд, снизившись на 3,4% по сравнению с показателем на 1 января. Об этом 11 июля сообщил Центробанк (ЦБ) России.
В материалах на сайте регулятора указано, что, по данным на 1 января, внешний долг РФ составлял $316,8 млрд. По сравнению со значением этого показателя на 1 июля 2023 года тоже заметно снижение: тогда внешний долг РФ достигал $340,7 млрд.
«Динамика показателя определялась в основном сокращением обязательств прочих секторов по привлеченным кредитам и займам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования», — объяснили в регуляторе.
При подсчете учитывалась задолженность РФ как в национальной, так и в иностранной валютах.
Ранее, 19 января, в ЦБ России сообщили, что за год, с 1 января 2023 года, РФ сократила свой внешний долг примерно на $47 млрд.
Позже, 19 мая, Международный валютный фонд и Всемирный банк опубликовали данные, согласно которым Россия заняла 10-е место среди крупных экономик мира по темпам роста в долларовом выражении с начала XXI века. В статистике учитывались страны, валовой внутренний продукт (ВВП) которых составляет от $100 млрд.