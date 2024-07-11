Участник СВО из Сербии Йокич получил российское гражданство
Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство военнослужащему-добровольцу из Сербии Александру Йокичу, принимающему участие в специальной операции на стороне РФ. Указ главы государства размещен 11 июля на портале официального опубликования правовых актов.
«Принять в гражданство следующих лиц: <...> Йокич Александр, родившийся 26 января 2003 года в Сербии», — говорится в тексте.
В апреле депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в Telegram-канале, что Йокичу грозят депортация и лишение свободы на 25-летний срок по статье о наемничестве, хотя он участвовал в освобождении Мариуполя и в боях на угледарском направлении, а также награжден Георгиевским крестом lV и III степени и медалью «За освобождение Мариуполя».
Тогда Хинштейн рассказал, что сербу четыре раза отказывали в получении гражданства РФ, поскольку он заключил контракт с Донецкой Народной Республикой (ДНР), а не с Минобороны России.
Ранее, 4 июля, стало известно, что российский паспорт получил бывший боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Лихачев, который в мае перешел на сторону России и угнал танк Т-64. Сам военнослужащий назвал получение гражданства РФ очень волнительным и радостным событием, к которому он шел долгие годы.