Основателя школы «Апельсин» в Петербурге объявили в розыск

Министерство внутренних дел России в Санкт-Петербурге объявило в четверг, 11 июля, в розыск педагога и основателя школы «Апельсин» Вадима Зицера. Это следует из базы розыска ведомства.

По какой именно статье разыскивается Зицер, МВД не сообщает.

Однако в правоохранительных органах ТАСС проинформировали, что уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ»). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее Зицер в своих интервью не раз критиковал текущую ситуацию и политику российского правительства.

На данный момент подозреваемый проживает в Эстонии.

10 июля Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иноагентом, включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу об оправдании терроризма. Она обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием средств массовой информации, в том числе сети интернет»).