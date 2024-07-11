Росаккредитация отозвала сертификаты после расследования SHOT ПРОВЕРКИ

SHOT ПРОВЕРКА провела расследование и выяснила, как в России легализуют брак и даже несуществующие товары. Сегодня практически на любой товар можно получить сертификаты качества. Одежда и бытовая техника, игровое оборудование и аттракционы, даже детская обувь и игрушки — необходимые документы выдаются практически на всё. В эти мутные схемы втянут ряд стран, и защититься от некачественных товаров потребителю практически невозможно.

Сертификат соответствия — документ, необходимый для продажи целого ряда товаров на территории России. Чтобы получить его, предприниматели обязаны отправить образцы привезенных из-за рубежа товаров на исследования в специальную лабораторию, которая подтвердит, что предоставленная продукция отвечает всем требованиям безопасности. Однако исследования — это долго и дорого, а результат непредсказуем. Именно поэтому на территории ЕАЭС процветает рынок серых сертификатов — его участники предлагают пройти исследования в лаборатории, а из документов просят только фотографию товара. Таким образом, легализовать можно что угодно: от просто некачественной продукции и подделок до контрабанды.

Эксперт-центры и лаборатории легко штампуют испытательные протоколы и сертификаты соответствия.

SHOT ПРОВЕРКА убедилась: госбланк можно получить на любой несуществующий или смертельно опасный товар, который потом появится на прилавках. В рамках расследования журналисты провели эксперимент, в ходе которого им удалось вскрыть масштабные схемы выдачи свидетельств о лабораторных испытаниях и даже получить сертификаты качества на несуществующие детские кроссовки по фото, сгенерированному нейросетью, и на кроссовки с фотографии из Интернета. После расследования SHOT ПРОВЕРКИ Росаккредитация оперативно отозвала сертификаты.

«Тема резонансная. Только в этом году у нас было прекращено порядка 139 аккредитованных лиц. Среди них как центры, так и лаборатории. У нас есть норма, она появилась недавно: если аккредитованное лицо в течение года допустило массовую необоснованную выдачу сертификатов, а это три и более, либо одновременно три, либо в течение года, либо три раза по одному, то его исключают из национальной части», — прокомментировал ситуацию с поддельными сертификатами Александр Соловьёв, заместитель руководителя Росаккредитации.

Как устроен черный рынок сертификатов и как рядовому покупателю защитить себя от ширпотреба? Как SHOT ПРОВЕРКА способствовала улучшению ситуации и отзыву сертификатов? Не пропустите в новом расследовании SHOT ПРОВЕРКИ.