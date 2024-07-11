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Журналиста Метелева подозревают в вымогательстве $10 тыс.

Главреда «Конкретно.ру» Метелева подозревают в вымогательстве $10 тыс.
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Фото: УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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Задержанного главного редактора «Конкретно.ру» Кирилла Метелева подозревают в вымогательстве $10 тыс. у экс-кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Марии Михайловой. Об этом 11 июля сообщила пресс-служба УФСБ России по городу и Ленинградской области.

Так, Метелева подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»). Его задержали при получении денежных средств в рамках проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий.

Кроме того, 10 июля был задержан соучастник. Установлено, что Метелев и его пособник через подконтрольные медиаресурсы организовали информационную кампанию по дискредитации Михайловой с целью вымогательства $10 тыс. совместно в группе лиц за прекращение публикаций компрометирующих ее материалов.

«В рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство») проводится дальнейший комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление всех лиц, причастных к данной противоправной деятельности, а также на расширение и закрепление доказательной базы», — добавили в пресс-службе ведомства.

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Ранее, 23 июня, источник «Известий» в силовых структурах сообщил о задержании Метелева и бывшего топ-менеджера медиахолдинга «Патриот» Ильи Горбунова в Санкт-Петербурге.

Позднее, 25 июня, Горбунова арестовали на два месяца в рамках уголовного дела о вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Его подозревают в вымогательстве 4 млн рублей. Горбунов свою вину не признал.

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