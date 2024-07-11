Монстр XXI века

Итоги заседания Североатлантического альянса в Вашингтоне не оставляют никаких сомнений в том, что уроки истории не усвоены и все ошибки прошлого стали системными. А скорее — необратимыми, если использовать терминологию итоговой декларации саммита.

При всех бравых речах участников престарелого альянса трудно отделаться от впечатления съезда КПСС: много лозунгов, отрыв от реальности, невыполнимые обещания, показной настрой на глобальный отпор «силам зла».

Притом что каждый преследовал свои цели: Вашингтону нужно всеобщее подчинение в вопросе военных расходов, чему уделил особое внимание президент США Байден в приветственной речи. Европейцы хотели «гарантий против Трампа» — что Америка не бросит их, безоружных, на фоне конфликта, в который они глубоко погрузились, следуя воле старшего брата. И, наконец, примкнувшая Украина поет старую песню про неизбежную победу, если будет больше оружия. В нее никто не верит, но у стратегов попросту нет плана Б.

По поводу Киева декларация саммита заявляет, что альянс продолжит поддерживать Украину «на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО». На необратимости настаивали преимущественно восточноевропейские члены альянса. Но если вдуматься, это полное отрицание свободы воли украинского народа. Необратимость понимается как неотвратимость. Отсутствие выбора и права на таковой, то есть базовых принципов любой демократии.

Но с какими бы целями не принимались такие декларации — мотивировать украинцев на дальнейшее самоубийство, объяснять европейцам, ради чего их привели на грань апокалипсиса, — всё это должно послать сигнал, что Украину уже считают своей «законной добычей» и из зубов не выпустят.

Подтвержден исторический выбор в пользу конфронтации до упора вопреки всем предупреждениям опытных политиков прошлого о том, что Украина — это однозначно красная линия для России при любом президенте. И в этом, несомненно, стратегически и идеологически важный момент.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что, мол, конфликт на Украине «не является результатом расширения НАТО», а наоборот — «война является причиной расширения НАТО». Что ж, если бы расширение началось после 2022 года, это имело бы какой-то смысл. Да и то — локальный конфликт никак не угрожает самому сильному альянсу в истории, чем не переставали на все лады хвастать в Вашингтоне в эти дни.

Реальность же такова, что не расширение и даже не острый конфликт России с Западом стал следствием СВО, а, напротив, СВО стала неизбежным следствием конфликта вследствие расширения НАТО. Выбор был сделан в 1990-е, и его сделала не Россия.

Но сегодня становится очевидным, что альянс, возможно, и не сделал бы иного выбора. Его создавали для противостояния СССР, но в итоге очень скоро после прекращения холодной войны выяснилось, что ни в каком другом режиме блок в принципе существовать не может. Без привычного оппонента он ощущает себя бесполезным. Потому и именно для России он — абсолютная антиматерия, поскольку никакое ее поведение — ни уступки 1990-х, ни усиление 2000-х — не приводит ни к диалогу, ни к учету ее интересов.

Именно поэтому стремление к расширению — не просто ошибка, но системная опция этой структуры, которая совершенно целенаправленно творит такие же антиматерии-анти-России из соседних с нами стран. Оно методично пожирает добрососедские отношения в Европе, нейтральные статусы государств, совместные экономические проекты, культурный и гуманитарный диалог — всё это истачивается и взрывается в угоду перманентному конфликту как питательной среде альянса.

Стремление НАТО к расширению — это желание в одиночку диктовать параметры безопасности в Европе. Остальные могут либо смириться, либо подчиниться, либо стать врагами. Опции мирного сосуществования хотя бы в режиме холодной войны на сегодня в принципе нет.

Тем самым блок сегодня — гораздо большая опасность, чем в период противостояния структурам с участием СССР. Для него договоренности невозможны по определению, ибо он не видит себе равных и не хочет сам себя ставить в какие-либо рамки, а диалог и уважение к чужим интересам для него — признак слабости. То есть к началу XXI века мир получил мощнейшую вооруженную конструкцию, которая не подчиняется никаким нормам, кроме своих внутренних, да еще и стремится подчинить им всех остальных. И для которой конфликт остается обязательной средой существования, а оборонительность и региональность — нелепые мантры, не имеющие никакого отношения к реальности.

Всё это «с блеском» подтвердилось в итоговом документе саммита: альянс, на который ни разу в истории не напало ни одно государство, готовится вооружаться еще больше, и все его помыслы далеко за пределами Евро-Атлантики. Члены НАТО, которые всё время заявляют о недопустимости чужого вмешательства в их партнерство с той же Украиной или Грузией, сами считают взаимодействие других стран (например, России с Китаем или Белоруссией, с которой у нее Союзное Государство) большой угрозой себе.

Упоминание Китая и Ирана еще раз подтверждает растущий азиатский крен Североатлантического альянса, и сделано это уже явно не под влиянием восточноевропейцев: тут видна рука «хозяина».

Сегодня мы уже можем уверенно констатировать что НАТО — не оборонительный альянс (он не вел ни одной оборонительной войны) и его единственная цель — экспансия (как минимум) на Восток в логике многовековой истории, как и подавление всех независимых конкурентов за его пределами; он сам ищет и назначает себе врагов, против которых решительно объединяется и вооружается, поскольку реально никто не бросал ему вызов — у блока вообще нет противников, которых бы он не создал себе по своей инициативе; НАТО — не евроатлантический альянс, он давно действует за пределами Евро-Атлантики, и не случайно Байден вновь назвал его «оплотом глобальной безопасности»; НАТО — принципиально антироссийский альянс, и это не наша паранойя, а его системообразующая скрепа с 1949 года, от которой он не может отказаться без утраты Raison d'être — смысла бытия, сегодня, со смещением акцентов США на Восток, во враги всё активнее записывают и Китай.

Кроме того, НАТО — не демократический альянс, там царит жесткая армейская дисциплина и диктаторски правит одна держава; он по-прежнему служит инструментом присутствия и доминирования США в Европе, целям и интересам которой он все более радикально противоречит. Генерал Дуайт Эйзенхауэр, первый верховный главнокомандующий НАТО в Европе, был уверен, что его миссия — лишь «вновь поставить европейцев на военные ноги». «Если через 10 лет все американские войска, дислоцированные в Европе, <…> не будут возвращены в Соединенные Штаты, то весь этот проект провалится», считал он в 1951 году. Увы, проект просто выродился в сегодняшнего монстра.

Североатлантический альянс — главная угроза и проблема безопасности на континенте, имеющая все более глобальный характер. Пока она не будет решена, в Евразии невозможна никакая стабильная архитектура и не гарантирована безопасность ни одного государства вне блока. Наличие НАТО — причина практически всех конфликтов на постсоветском пространстве, особенно украинского, ибо Брюссель кладет свою мощь в качестве «гири» в пользу прозападных сил на чашу весов в любом конфликте, что побуждает тех не договариваться (Грузия — Южная Осетия, Украина — Донбасс), а решать споры силой.

НАТО — инструмент сохранения доминирования Запада в мире во всех случаях, когда не получается добиться желаемого экономическими средствами или запугиванием. Это означает, что без надежного правового и фактического ограничения его деятельности мировым сообществом невозможно будет сформировать подлинно многополярный мир.

В Финляндии и Швеции в оправдание отказа от нейтралитета и присоединения к НАТО приводят именно начало СВО: дескать, мы должны защищаться, раз Россия ведет в боевые действия в соседней стране. Они, мол, восприняли это как сигнал к укреплению своей безопасности.

Ровно по этим же причинам мы уловили такой сигнал во время агрессии НАТО против Югославии — именно там рухнул миф про оборонительный альянс, который якобы действует сугубо на своей территории и в рамках международного права. И у России исторически как минимум не меньше оснований реагировать на такой сигнал как на всё более прямую угрозу.

Сегодняшний сигнал — про дальнейшее накачивание Украины оружием против России, размещение дальнобойных систем США в Европе — будет воспринят точно так же. Но суть именно в том, что он — очередной, первым из которых было невыполнение обещаний о нерасширении на Восток. СВО и многочисленные жертвы, как и обрушенная архитектура безопасности в Европе — всё это прямое следствие подобных «сигналов».

Автор — заместитель председателя Совета Федерации

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