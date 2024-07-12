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Заммэра Сергунина рассказала об участии москвичей в летнем сезоне проекта «Время добра»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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К летнему циклу волонтерского проекта «Время добра» присоединились более 4,1 тысячи москвичей, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

С 29 июня по 7 июля для участников провели свыше 30 мероприятий — творческих, социальных, спортивных и экологических.

«Волонтерские акции и мастер-классы проходили во всех округах столицы. Горожане учились оказывать первую помощь, вязали пледы и шили подушки в виде сердец для пациентов больниц, создавали мозаичные картины и игрушки для подопечных благотворительных фондов, мастерили будки для животных из приютов», — рассказала Наталья Сергунина.

По ее словам, всего в благотворительные организации передадут больше двух тысяч вещей и поделок.

Со спортивным направлением добровольческой деятельности москвичей знакомили на беговых стартах, где участники занимались навигацией, раздавали воду и встречали участников на финише.

Каждый желающий мог поддержать людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В рамках акции «Людям в помощь» горожане приносили одежду, детские принадлежности, средства личной гигиены и продукты.

Также волонтеры посещали приюты для животных, привозили корма и помогали в выгуле собак. Многие приезжали с детьми, чтобы вместе познакомиться с будущими питомцами и взять их к себе домой. А в ходе акции «Утилизируй правильно», прошедшей в рамках проекта, удалось собрать больше 250 килограммов вторсырья на переработку.

За участие в каждом мероприятии участники получали баллы, которые можно было обменять на футболку, панаму, экосумку, колонку и другие подарки.

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