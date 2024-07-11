Реклама
Прямой эфир
Пресс-релизы
Четвертая встреча глав высших органов аудита стран БРИКС пройдет в Уфе
Мир
Матвиенко предложила БРИКС наращивать обмен опытом противодействия санкциям
Мир
Иран возложил на НАТО ответственность за конфликт на Украине
Мир
Президент Кении Руто заявил о роспуске правительства
Мир
Эрдоган заявил о переговорах с Путиным по принципу разумности
Происшествия
Журналиста Метелева подозревают в вымогательстве $10 тыс.
Мир
Южная Корея начнет производство способных уничтожать БПЛА лазеров
Спорт
Карл III призвал футболистов сборной Англии не доводить до драмы в финале Евро
Мир
Захарова назвала размещение ракет США в ФРГ попыткой спасти репутацию Байдена
Общество
Более 400 человек заразились ботулизмом в РФ
Происшествия
В краже драгоценностей у супруги вице-президента ВТБ заподозрили домработницу
Общество
Следствие вновь запросило перевод генерала Попова под домашний арест
Экономика
На помощь проектам по комплектующим для промышленности выделят 1 млрд рублей
Общество
Основателя школы «Апельсин» в Петербурге объявили в розыск
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с «Газелью» в Дагестане увеличилось до 17 человек
Общество
Путин дал гражданство РФ директору предприятия-разработчика электромобиля «Атом»
Политика
Матвиенко заявила о жестком и адекватном ответе РФ на размещение ракет США в ФРГ

Капитальные затраты МТС выросли почти на 70% за квартал

0
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В первом квартале этого года капитальные затраты МТС выросли на 68,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует распространенная в четверг, 11 июля, отчетность группы.

Отмечается, что размер капитальных затрат достиг 29,4 млрд рублей «на фоне инвестиций в развитии теликом-инфраструктуры, покупки дочерних компаний и инвестиций в новые направления».

В то же время выручка МТС за январь-март увеличилась на 17,4% год к году до 161,3 млрд рублей на фоне роста доходов всех бизнес-направлений. Так, доходы от услуг связи в первом квартале составили 112,1 млрд рублей, увеличившись на 7,9% год к году. Абонентская база в России выросла до 81,3 млн абонентов. При этом количество экосистемных клиентов в первом квартале 2024-го составило 14,7 млн (+5,6% по сравнению с первым кварталом 2023 года).

OIBDA группы выросла на 4,8% год к году до 59,1 млрд рублей. Сдерживающее влияние на рост показателя оказали расходы на развитие перспективных направлений, пояснили в компании.

Чистая прибыль за квартал составила 39,5 млрд рублей, показав рост в 211% год к году.

В компании также рассказали, что МТС продолжает сокращать розницу — за квартал общее число точек розничной сети снизилось на 148 магазинов до 4,3 тыс. На этом фоне был запущен первый экосистемный магазин розничной сети. «Уже видим неплохие результаты — товарооборот оказался выше флагманских магазинов МТС на 34%, продажи продуктов экосистемы — на 25%, а трафик — 2,5 раза выше», — отметил президент и председатель правления МТС Вячеслав Николаев.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024