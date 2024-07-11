Капитальные затраты МТС выросли почти на 70% за квартал
В первом квартале этого года капитальные затраты МТС выросли на 68,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует распространенная в четверг, 11 июля, отчетность группы.
Отмечается, что размер капитальных затрат достиг 29,4 млрд рублей «на фоне инвестиций в развитии теликом-инфраструктуры, покупки дочерних компаний и инвестиций в новые направления».
В то же время выручка МТС за январь-март увеличилась на 17,4% год к году до 161,3 млрд рублей на фоне роста доходов всех бизнес-направлений. Так, доходы от услуг связи в первом квартале составили 112,1 млрд рублей, увеличившись на 7,9% год к году. Абонентская база в России выросла до 81,3 млн абонентов. При этом количество экосистемных клиентов в первом квартале 2024-го составило 14,7 млн (+5,6% по сравнению с первым кварталом 2023 года).
OIBDA группы выросла на 4,8% год к году до 59,1 млрд рублей. Сдерживающее влияние на рост показателя оказали расходы на развитие перспективных направлений, пояснили в компании.
Чистая прибыль за квартал составила 39,5 млрд рублей, показав рост в 211% год к году.
В компании также рассказали, что МТС продолжает сокращать розницу — за квартал общее число точек розничной сети снизилось на 148 магазинов до 4,3 тыс. На этом фоне был запущен первый экосистемный магазин розничной сети. «Уже видим неплохие результаты — товарооборот оказался выше флагманских магазинов МТС на 34%, продажи продуктов экосистемы — на 25%, а трафик — 2,5 раза выше», — отметил президент и председатель правления МТС Вячеслав Николаев.