Юристы назвали самые необычные законы в США

Правовая система США допускает существование странных и откровенно абсурдных законов. Почему их принимают и какое за них возможно наказание, выясняли «Тайны Чапман».

В отличие от других государств в США действует двухуровневая судебная власть. Есть федеральные суды, и есть местные. Федеральные действуют по всей Америке, всего их 94. Над ними возвышаются 13 федеральных апелляционных судов, в которые можно подавать жалобу, если человека не устроил приговор, вынесенный обычным судом. Всю систему замыкает высшая инстанция — Верховный суд Соединенных Штатов. Точно такая же схема в каждом штате.

«У каждого штата свое законодательство, своя налоговая система, у каждого штата свои традиции, у каждого штата свой прокурор, свои судьи. Они сами считают, как им правильно себя вести, как правильно жить людям на территории их штата. И на эту самостоятельность государство никак не посягает», — отметил политолог Даниил Ермилов.

Законы могут отличаться в разных штатах, как будто это не территориальные единицы одной страны, а отдельные государства. В каких-то штатах водительское удостоверение можно получить уже с 14 лет, а в каких-то — только с 21. В большинстве штатов совершеннолетие наступает с 18 лет, но в Алабаме, Вайоминге и Небраске эта граница сдвинута до 19 лет. В Миссисипи и Нью-Йорке и вовсе до 21 года. В Неваде и Теннесси даже если подростку исполнилось 18 лет, совершеннолетним его признают только после окончания школы.

«Фактически в США ни один гражданин не знает, за что он может быть арестован, переезжая из одного штата, то есть вы попадаете в совершенно другую правовую систему, с другими законами, обычаями. Вы не знаете, что вас там ждет», — рассказал Ермилов.

Большинство нелепых законов действуют внутри одного штата. Например, в Мэриленде запрещено приходить в кинотеатр со львом, а в Южной Каролине нельзя держать лошадь в ванной. В Аризоне запрещено охотиться на верблюдов, и у этого закона есть историческая подоплека. В середине XIX века американские солдаты завезли верблюдов, чтобы использовать их в качестве тягловой силы, но местные жители приняли «кораблей пустыни» за диковинных диких животных и начали на них охотиться.

Основной причиной появления нелепых законов является так называемое прецедентное право. Если в прошлом случилось некое событие, которое вызвало общественный резонанс, и виновника наказали, то с тех пор человека, попавшего в похожие обстоятельства, тоже признают виновным.

«Когда-то там в XIX веке кто-то пришел в бар с медведем, и у них было дело рассмотрено, и соответствующая есть статья в штате дремучем о том, что запрещено появляться в баре с медведем. Такой прецедент, который в дальнейшем учитывается там всеми последующими инстанциями», — рассказал адвокат Дмитрий Земсков.

В городе Оверленд-Парке в Канзасе запрещено устраивать демонстрации на кладбищах. В 1950-х годах в городе появился некий мужчина, который ходил на похороны незнакомцев. По его мнению, усопшие вели недостойный образ жизни. В разгар траурной процессии он разворачивал плакаты, на которых было написано, что покойный заслужил свою участь и Бог его покарал.

«В штате Северная Каролина запрещено встречаться членам различных общественных организаций в том случае, если они одеты в одну и ту же одежду. Казалось бы, откуда такой нелепый запрет? Дело в том, что власти хотели предотвратить огромное сборище членов местного Ку-клус-клана. Все мы знаем, что они одеваются в одну и ту же одежду, в белые балахоны. Отсюда и закон», — отметил историк Антон Лиманов.

Большинство подобных законов уже потеряли свою актуальность. Несмотря на то что мир меняется, законы никто не думает отменять. Их считают признаком стабильности. Таким образом, представители правопорядка высказывают свое уважение к истории и традициям.

«В Техасе нельзя носить с собой пассатижи, это когда-то было вызвано тем, что таким образом перекусывали проволоку и угоняли, воровали скот. Это было там несколько столетий назад, но до сих пор нельзя иметь при себе кусачки», — рассказал Земсков.

В других аспектах правовая система США тоже сильно отличается от того, что принято во всем мире. Например, по части наказаний за совершенные преступления. Так, американский насильник и убийца Чарльз Скотт Робинсон получил 30 тыс. лет тюремного срока. Его преступления были настолько ужасны, что судья назначил наказание обвиняемому по 5 тыс. лет за каждый доказанный эпизод. По предположению полицейских, жертв было не шесть, а намного больше, но представителям правопорядка не хватило улик. Робинсона осудили в 1994 году, в настоящее время он находится в тюрьме и проведет там остаток своих дней.

«В Америке получают люди и 200 лет лишения свободы, и 300 могут получить. Диву даешься, думаешь, что ж такие за суды, неужели совершенно примитивные законы, человеческая логика в них отсутствует», — указал Земсков.

В Соединенных Штатах каждый эпизод рассматривают как отдельное уголовное дело, а сроки складывают. В России же всё по-другому — из всех наказаний выбирают самое строгое и максимальный срок заключения составляет 25 лет, в редких случаях — 30. Самая суровая мера — пожизненное заключение.

«Необязательно должна полностью совокупность учитываться, все-таки те судьи имеют определенные понятия об общей продолжительности жизни. Если Андрей Чикатило совершил больше 14 преступлений, за каждого, соответственно, он получит по 15 лет, будет больше 700 лет лишения свободы», — рассказал адвокат.

Иногда в Америке сроки в сотни лет получают и те граждане, которые совершили преступления небольшой или средней тяжести, а не только маньяки и убийцы.

«Был случай, когда 38 тыс. лет было предъявлено почтальону по обвинению в том, что он уничтожил и не донес почту своевременно. За каждое утерянное письмо засчитывалось порядка девяти лет свободы. В совокупности всех писем этот срок составлял 38 тыс. Но суд, оценив в совокупности данные, ограничился сроком иным, 14 лет лишения свободы дали ему. Но тем не менее это не те тяжкие преступления, которые были совершены насильником», — рассказал правозащитник Владимир Комсолев.

В США судья принимает решение, опираясь не на закон, а на свое собственное восприятие. Если преступление задевает его лично или какие-то корыстные интересы, то обвиняемый может получить и 5, и 10 тыс. лет лишения свободы.

«Эта система нужна для того, чтобы они могли манипулировать и кого-то посадить, кого-то оставить, где-то там дать волю своим амбициям, потешить амбиции какого-нибудь черного населения, чтобы кому-то дать больший срок. Вот в чем ироничность этой вроде бы совершенной правовой системы», — заявил Земсков.

Причина появления таких огромных сроков все-таки в другом. Изначально их придумали, чтобы преступник, совершивший тяжкое деяние, не смог досрочно выйти на свободу.

«Из этих 300 лет у тебя будет 100 лет — это минимальный срок, после которого ты будешь ставить вопрос об условно-досрочном освобождении. По наиболее тяжким преступлениям человек должен отсидеть две трети, по каким-то одну треть, по каким-то достаточно половину отсидеть, какие-то преступления тут зависят от общественной безопасности деяния», — отметил Земсков.

Возможность приговорить преступников к столетним срокам подразумевает, что в Соединенных Штатах отсутствует понятие пожизненного заключения. Однако в Оклахоме прошел суд над террористом Терри Линном Николсом. Он был одним из организаторов взрыва в Оклахома-Сити в 1995 году. Теракт унес жизни 168 человек. Николса приговорили к 161 пожизненному сроку без права на условно-досрочное освобождение.

Решение было принято в штате, в котором до сих пор действует смертная казнь, но убийцу почему-то оставили в живых. С 1990 по 2023 год в Оклахоме лишили жизни по решению суда больше 120 преступников. Всего смертную казнь в Америке применяют в 27 штатах.

«На сегодняшний день в Америке действует пять основных видов смертной казни. Но добавилась шестая — это введение азота заключенному, в результате чего должна наступить смерть. Пять основных — это электрический стул, газовая камера, смертельная инъекция, расстрел и повешение», — перечислил Комсолев.