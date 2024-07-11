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Росфинмониторинг внес Юлию Навальную в перечень террористов и экстремистов

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Фото: TASS/AP/Gian Ehrenzeller
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Росфинмониторинг внес вдову блогера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) Юлию Навальную в список террористов и экстремистов. Это следует из данных на 11 июля на сайте ведомства.

«Навальная Юлия Борисовна, 24.07.1976 года рождения, город Москва», — сказано в перечне.

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Ранее, 9 июля, стало известно, что Басманный районный суд столицы заочно арестовал Навальную. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.1 УК РФ («Участие в экстремистском сообществе»). Она скрылась от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлена в розыск.

До этого, в мае, Навальная выступала на YouTube с дискредитирующими образ армии России высказываниями. Они попадают под ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, исполнении государственными органами РФ своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на ВС РФ и или войска национальной гвардии РФ»).

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