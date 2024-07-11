В Подольске загорелась крыша многоквартирного дома

Пожар на крыше многоквартирного дома произошел в подмосковном Подольске, жильцов эвакуировали. Об этом в четверг, 11 июля, сообщили в прокуратуре Московской области.

«Сегодня днем на девятом этаже многоквартирного жилого дома на улице Веллинга произошло возгорание. Жители дома эвакуированы, идет тушение пожара», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Установление обстоятельств и причин происшествия находится на контроле Подольской городской прокуратуры. В частности, ведомство проконтролирует соблюдение прав жильцов и законность возведения постройки на последнем этаже дома.

В пресс-службе ГУ МЧС России по региону уточнили в комментарии ТАСС, что сообщение о возгорании поступило в 12:47 мск. В это время появился дым с мансардного этажа. Огонь охватил 500 кв. м.

Ранее в четверг в подмосковных Химках загорелся цех по производству керамических плит, находящийся в микрорайоне Сходня на улице Некрасова. На место ЧП было направлено более 97 специалистов и 33 единицы техники. Огонь охватил 3 тыс. кв. м. Позже открытое горение было ликвидировано.