Число пострадавших в ДТП с «Газелью» в Дагестане увеличилось до 17 человек
Число пострадавших в ДТП с пассажирской «Газелью» в Дагестане увеличилось до 17 человек. Об этом 11 июля сообщили в Центральной городской больнице Дербента.
В местное медучреждение были госпитализированы 15 взрослых, а также двое детей.
«К нам поступили 17 пострадавших: 15 взрослых и двое детей 15–16 лет», — сообщили «РИА Новости» в больнице.
Авария произошла ранее в этот день на федеральной автодороге «Кавказ». Автомобиль Lada Priora выехал на встречную полосу и столкнулся с «Газелью». МВД по Республике Дагестан сообщило в своем Telegram-канале, что пятилетний ребенок, который был среди пассажиров микроавтобуса, скончался в больнице.