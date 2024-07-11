На помощь проектам по комплектующим для промышленности выделят 1 млрд рублей
Правительство России направит 1 млрд рублей на поддержку проектов по созданию комплектующих для отраслей промышленности. Об этом 11 июля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Сегодня мы направим 1 млрд рублей на подготовку конструкторской документации комплектующих материалов, которые используются в целом ряде отраслей. В первую очередь в медицине и в реабилитации, в частности, для биопсии костного мозга», — отметил он на заседании правительства.
Также речь идет об автомобильной и легкой промышленности, транспорте и машиностроении. Премьер подчеркнул, что такая работа выстраивается, опираясь на нужды рынка и потребителей.
«Рассчитываем, что принятое решение укрепит технологическую базу отечественной промышленности, будет способствовать устойчивым поставкам сырья и комплектующих, включая те, что необходимы для обеспечения безопасности жизни и здоровья наших людей», — добавил Мишустин.
Программа поддержки проектов обратного инжиниринга предусматривает предоставление гранта на разработку конструкторской документации комплектующих с компенсацией до 80% затрат.
В апреле в рамках программы субсидирования НИОКР Минпромторг РФ поддержал три проекта участников кластера автомобильной промышленности. Общая сумма, выделенная трем проектам, составит более 300 млн рублей. Средства направили компаниям «Рулевые системы» и «ВАЗинтерсервис» из Тольятти, а также «СААЗ Комплект» из Скопина Рязанской области.
Ранее, в феврале, президент России Владимир Путин отмечал, что российская промышленность уверенно развивается, несмотря на внешнее давление. По его словам, отечественные компании успешно заменяют импортную продукцию и организуют производства там, где раньше были западные бренды.