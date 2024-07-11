Выданы первые ипотечные кредиты для покупки жилья на вторичном рынке новых регионов

ПСБ выдал первые ипотечные займы по программе с господдержкой для покупки жилья на вторичном рынке в новых регионах России, сообщили в пресс-службе банка. Льготную ипотеку по ставке 2% получили жители Луганской и Донецкой народных республик.

В Луганске клиент ПСБ приобрел двухкомнатную квартиру в Заречном квартале города. Сумма кредита составила около 5 млн рублей первоначальный взнос — 20%, срок кредитования — 30 лет.

В Донецке местный житель купил трёхкомнатную квартиру в Калининском районе столицы ДНР. Размер кредита составил 6 млн рублей на 30 лет, первоначальный взнос — 20%.

Страховую защиту по обеим ипотечным сделкам обеспечила компания «ПСБ-Страхование».

Купить жилье на вторичном рынке по льготной программе могут заемщики 19 социальных категорий. Среди них — учителя, соцработники, служащие органов власти. Первым покупателем квартиры на вторичном рынке с помощью ипотеки от ПСБ в ЛНР стал участник СВО. В ДНР жилищный заём получил сотрудник сферы здравоохранения.

«Возможность использовать ипотечную программу при покупке квартир на вторичном рынке жилой недвижимости стала большим плюсом и для покупателей, и для собственников. У наших клиентов в новых регионах значительно расширился выбор вариантов для улучшения жилищных условий, это значит, что скоро семей-новоселов в новых регионах станет намного больше», — отметила заместитель директора департамента по развитию премиального сегмента, инвестиционных и ипотечных продаж ПСБ Марина Заботина.