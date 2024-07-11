Открытое горение в подмосковных Химках ликвидировано
Пожарные ликвидировали открытое горение здания в подмосковных Химках, сообщили в пресс-службе МЧС России в четверг, 11 июля.
«Открытое горение ликвидировано», — говорится в уточненном сообщении в Telegram-канале ведомства.
В ГУ МЧС России по Московской области уточнили, что это произошло около 14:50 мск.
Возгорание случилось утром в четверг в цехе по производству керамических плит. Цех находится в микрорайоне Сходня на улице Некрасова. Также правоохранители сообщили, что проконтролируют установление причин пожара. По последним данным, пострадавших нет.
Позже огонь локализовали на 3 тыс. кв м. При этом на площади 1 тыс. кв. м обрушилась кровля здания. На место ЧП было направлено более 97 специалистов и 33 единицы техники.