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Политолог назвал два политических вывода по итогам саммита НАТО

Политолог Блохин: НАТО не будет принимать Украину в альянс, но даст оружие
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Фото: REUTERS/Nathan Howard
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Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин назвал в четверг, 11 июля, два политических вывода из итоговой декларации, которая ранее была принята странами — участницами НАТО по результатам саммита Североатлантического альянса.

По словам специалиста, документ говорит об удовлетворении альянсом исключительно интересов США, а также о приверженности поддержке Киева.

Накануне страны НАТО обнародовали совместную декларацию по итогам саммита альянса в Вашингтоне. Документ включает в себя заявления относительно отношений с Россией, а также будущего Украины на пути к членству в объединении, передает RT.

В декларации отмечается, что приглашение Украине вступить в объединение будет направлено сразу же, как только будут выполнены все необходимые для ее вступления условия, а также когда все союзники дадут свое согласие, пишет «Москва 24».

«Я выделил бы два основных момента. Во-первых, несмотря на всю риторику, всё равно НАТО будет служить интересам США, будет играть не только региональную, но и глобальную роль», — отметил Блохин в беседе с Lenta.Ru.

Он добавил, что альянс будет реагировать на более глобальные вызовы, например, Китай.

«Во-вторых, понятно, что Украину в условиях конфликта никто брать в НАТО не будет. Могут только пообещать. Украину будут поддерживать, будут поставлять вооружение», — сказал политолог.

В документе также подчеркивается, что главы МИД стран альянса каждый год будут оценивать прогресс реализации реформ на Украине, сообщает 360.ru.

В декларации утверждается, что НАТО «не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России», сообщается на сайте aif.ru. При этом в документе сказано и о намерении НАТО расширяться на Восточных Балканах и в Черном море, сообщается на сайте kp.ru.

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Ранее, 10 июля, замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия не ожидает ничего хорошего от саммита НАТО в Вашингтоне, решения блока усилят эскалацию украинского кризиса.

Тогда же генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что вопрос о том, когда Украина войдет в состав НАТО, является преждевременным. Однако он добавил, что альянс «приближает» Украину к членству.

4 июня американский президент Джо Байден не исключил, что Украину не примут в НАТО даже после завершения конфликта. В мае канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страна не станет членом Североатлантического альянса в ближайшие 30 лет.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам. 15 июня 2023 года депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к НАТО пригласить Украину в состав своих членов.

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