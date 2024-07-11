Пожар на шпиле Руанского собора локализован
Пожар на шпиле Руанского собора локализовали. Об этом 11 июля сообщил французский телеканал BFMTV.
«Пожарные сообщили BFMTV, что после вмешательства, продолжавшегося около часа, пожар, поразивший шпиль Руанского собора, был локализован», — говорится в сообщении телеканала.
Уточнялось, что возгорание охватило строительную площадку на шпиле на высоте 120 м.
Пожарным предстоит убедиться, что на шпиле не осталось горячих точек, и зданию не угрожает опасность.
Возгорание произошло утром этого же дня. Посетители были оперативно эвакуированы.