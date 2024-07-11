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Немецкий генерал заявил об экономической войне Запада против России

Немецкий генерал Куят: Запад ведет экономическую войну против РФ, он уже проиграл
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Запад начал экономическую войну против России и уже проиграл ее. Об этом 10 июля заявил немецкий генерал в отставке и экс-глава военного комитета НАТО Харальд Куят в интервью австрийскому телеканалу FPÖ TV.

«Мы (Запад. — Ред.) ведем экономическую войну с Россией, которую уже, считай, проиграли, потому что российская экономика растет и в рейтинге стран по ВВП находится, если мне не изменяет память, на четвертом месте. А если посмотреть на Германию, то просто становится очень грустно», — сказал он. Интервью опубликовано на YouTube-канале телеканала.

Куят указал, что сейчас мир постепенно из однополярного превращается в многополярный, а кризис на Украине играет в этом процессе ключевую роль. По его мнению, США нацелены на то, чтобы ослабить Россию, а впоследствии и Китай, который является близким партнером РФ.

Немецкий генерал назвал худшим вариантом развития событий распространение украинского конфликта на весь европейский континент. Он отметил, что у Европы нет собственной стратегии безопасности в отношении кризиса на Украине. По его мнению, европейцы не сделали ничего, чтобы остановить конфликт. Куят указал на то, что на феврале 2022 года НАТО уже на протяжении восьми лет обучало военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и поставляло им современное вооружение.

«Становится всё меньше голосов, возносящих Украину и принижающих Россию. Все постепенно успокаиваются. Я также вижу, что среди членов Евросоюза и НАТО очень сильно меняются позиции. <...> У меня создается впечатление, что в этом плане происходят изменения. Помимо этого постепенно всё больше расходятся позиции США и некоторых европейских стран. Это видно и в отношении США к Украине», — заметил он.

Немецкий генерал выразил мнение, что Запад «подпитывает» конфликт и тем самым показывает отсутствие эмпатии к украинцам, так как финансирует боевые действия и бюджет Украины. Без западной помощи государство бы не выжило, указал он.

При этом Куят обратил внимание на то, что сейчас Вашингтон всё больше отстраняется от конфликта и перекладывает ответственность за финансовое и материальное обеспечение Киева на Европу на случай поражения украинской стороны.

Кроме того, генерал отметил, что поддержка президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, давно и значительно снизилась.

«Еще когда главнокомандующим [ВСУ] был [Валерий] Залужный, его поддержка была выше 80%, а поддержка Зеленского была сильно ниже. Это сыграло важную роль в том, почему [Залужного] убрали [с поста главнокомандующего ВСУ]», — добавил он.

Ошеломляющая устойчивость: Запад разозлили успехи российской экономики
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Ранее, 28 июня, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что все введенные Европейским союзом антироссийские санкции оказались неэффективными, они так и не смогли подорвать экономику России вопреки планам Запада. По ее словам, РФ, несмотря на препятствия Евросоюза, продолжит снабжать мировые рынки энергоресурсами, удобрениями и продовольствием.

До этого, 5 июня, президент РФ Владимир Путин отметил, что западные страны собирались подорвать экономику России в течение нескольких месяцев после начала спецоперации, но сейчас очевидно, что этого не произошло. Он указал на то, что страна смогла войти в топ-4 экономик мира в рейтинге объема ВВП по паритету покупательной способности.

Запад усилил санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ вследствие обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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