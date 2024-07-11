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Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом 11 июля сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать регион с помощью дрона самолетного типа. Удар был пресечен около 14:45.

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За ночь средства ПВО уничтожили и перехватили над российскими регионами пять украинских беспилотников. Так, два были сбиты над территорией Брянской области и по одному ― над Тамбовской, Тульской и Московской областями. Также около 13:10 был сбит БПЛА в Белгородской области.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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