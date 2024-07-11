Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом 11 июля сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать регион с помощью дрона самолетного типа. Удар был пресечен около 14:45.
За ночь средства ПВО уничтожили и перехватили над российскими регионами пять украинских беспилотников. Так, два были сбиты над территорией Брянской области и по одному ― над Тамбовской, Тульской и Московской областями. Также около 13:10 был сбит БПЛА в Белгородской области.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.