В Дагестане в ДТП с пассажирской «Газелью» погиб ребенок
После аварии с пассажирской «Газелью» в Дербентском районе Дагестана 15 человек госпитализированы. Об этом 11 июля сообщили в Центральной городской больнице Дербента.
«К нам поступили 15 человек, одна женщина в тяжелом состоянии, она находится в реанимации», — сообщили в медучреждении ТАСС.
МВД по республике Дагестан уточнило в своем Telegram-канале, что пятилетний ребенок, который был среди пассажиров микроавтобуса, после ДТП скончался в больнице. Авария произошла на федеральной автодороге «Кавказ», автомобиль LADA Priora выехал на встречную полосу и столкнулся с «Газелью».
Ранее в этот день шесть человек пострадали при столкновении грузовика и пассажирского автобуса на автодороге Южно-Сахалинск – Корсаков в Сахалинской области. Трем получившим травмы оказали помощь на месте, а остальных госпитализировали в ближайшую больницу.