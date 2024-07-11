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В Дагестане в ДТП с пассажирской «Газелью» погиб ребенок

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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После аварии с пассажирской «Газелью» в Дербентском районе Дагестана 15 человек госпитализированы. Об этом 11 июля сообщили в Центральной городской больнице Дербента.

«К нам поступили 15 человек, одна женщина в тяжелом состоянии, она находится в реанимации», — сообщили в медучреждении ТАСС.

МВД по республике Дагестан уточнило в своем Telegram-канале, что пятилетний ребенок, который был среди пассажиров микроавтобуса, после ДТП скончался в больнице. Авария произошла на федеральной автодороге «Кавказ», автомобиль LADA Priora выехал на встречную полосу и столкнулся с «Газелью».

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Ранее в этот день шесть человек пострадали при столкновении грузовика и пассажирского автобуса на автодороге Южно-Сахалинск – Корсаков в Сахалинской области. Трем получившим травмы оказали помощь на месте, а остальных госпитализировали в ближайшую больницу.

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