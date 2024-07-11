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США пообещали скорую отправку Израилю критически важных боеприпасов

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Senior Airman Faith Schaefer
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США в ближайшие дни отправят Израилю критически важные боеприпасы. Об этом 11 июля сообщила газета The Times of Israel.

Во время встречи между израильским министром обороны Йоавом Галантом и координатором Совета национальной безопасности Белого дома по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретта Макгерка поднимались вопросы, в том числе вооружений.

«Они обсудили прогресс, достигнутый в переговорах относительно соглашения об освобождении заложников, с акцентом на меры безопасности, необходимые для предотвращения контрабанды оружия в Газу», — отметило издание.

Вместе с тем Соединенные Штаты пообещали Израилю отправку критически важных снарядов, причем часть из них будет направлена в ближайшие дни.

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В июне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о сокращении оружейных поставок из США. Он подчеркнул, что значительная часть вооружений «осталась позади». Политик тогда выразил надежду, что ситуация с поставками исправится в ближайшем будущем.

При этом 11 июля сообщалось, что администрация американского президента Джо Байдена возобновит поставки 500-килограммовых бомб, но воздержится от поставок 2000-килограммовых из-за опасений их использования в густонаселенных пунктах.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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