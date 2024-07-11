Вильфанд рассказал об образовании «острова тепла» в центре Москвы

В предстоящие выходные, 13–14 июля, из-за установившейся аномальной жары в центре Москвы образовался «остров тепла» — зона повышенных температур, воздух в столице прогреется до +32 градусов. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил в четверг, 11 июля.

Он уточнил, что в выходные ночные температуры в городе повысятся от +17 до +20 градусов.

«Отмечаю, что в центре присутствует эффект «острова тепла», это когда высотные дома, которых очень много в центре города, впитывают солнечную энергию и ночью отдается это тепло не только от асфальта, но и от стен домов, поэтому там всегда на 1–2 градуса выше нормы», — сказал Вильфанд агентству городских новостей «Москва».

Синоптик добавил, что воскресенье местами возможен кратковременный дождь.

По словам Вильфанда, жаркая погода сохранится в Москве и на следующей неделе.

«Температура выше нормы на 2–3 градуса. Самым жарким июль не будет, но он больше соответствует июлю в Воронеже», — уточнил метеоролог.

Также специалист отметил, что во второй половине недели в Центральной России и на юге европейской территории ожидается жара, передает RT.

В свою очередь ведущий специалист информагентства «Метеновости» Татьяна Позднякова предупредила, что в пятницу индекс ультрафиолета в Москве может оказаться рекордным, сравнявшись с ялтинским, сообщается на сайте aif.ru.

10 июля пресс-служба столичного главка МЧС России проинформировала, что в Москве 11 и 12 июля ожидается жара выше +30 градусов, сообщает 360.ru.

Согласна прогнозу Росгидромета, в четверг и пятницу в столичном регионе столбики термометров поднимутся до +30…+31 градуса, пишет Life.Ru.

Спасатели призвали жителей столицы и Подмосковья быть осторожнее, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды, пишет ИА «Регнум».