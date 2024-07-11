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Путин назвал учет интересов друг друга и опору на демократию принципами БРИКС

Путин: БРИКС обретает новый уровень влияния на динамику событий в мире
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Взаимодействие стран-участниц БРИКС проходит с учетом интересов друг друга и с опорой на демократию. Такое заявление 11 июля сделал президент России Владимир Путин в ходе выступления на X Парламентском форуме БРИКС.

Он также выразил уверенность, что парламентарии стран БРИКС внесут весомый вклад в развитие членов объединения и сделают всё для снижения напряженности в мире.

«Это учет интересов друг друга, опора на демократию в международных отношениях, уважение к суверенитету, право на самобытное развитие каждого. Эти бриксовские принципы близки и понятны всем участникам нашего объединения — быстрорастущего и обретающего качественно новый уровень влияния на динамику событий в мире», — обратился глава государства к участникам встречи.

Парламентский форум БРИКС проходит 11–12 июля в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. Россия с 1 января этого года председательствует в объединении.

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Также во время форума председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко указала на растущую значимость объединения. По ее словам, БРИКС обладает колоссальным потенциалом и уверенно утверждается в качестве одного из столпов нового современного миропорядка.

Накануне Матвиенко сообщила, что на очереди на присоединение к БРИКС сегодня стоят 24 государства. Она также обратила внимание на важность формирования критериев для вступления в организацию, чтобы не размывать идеи БРИКС.

В тот же день Матвиенко отметила, что парламентский форум объединения вызывает раздражение и ревность у США. Они разными способами стараются давить на партнеров и непосредственных членов союза, стараются запрещать им приезжать.

Издание Newsweek 11 июля также заявило, что прошедшая в июне встреча министров иностранных дел стран БРИКС и партнеров организации говорит о растущем недовольстве в мире политикой США, что угрожает политическим интересам Вашингтона. Журналисты подчеркнули, что многие страны в складывающемся многополярном мире всё больше замечают лицемерие и запугивание со стороны США.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в 2006 году. Первоначально в него вошли Бразилия, Россия, Индия и Китай. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика, а с 2024 года ― Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовская Аравия и Эфиопия. В МИД РФ также указывали, что к БРИКС хочет присоединиться целый ряд стран Африки.

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