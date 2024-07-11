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Гуцул указала на попытки Кишинева лишить ее статуса главы Гагаузии

Гуцул: Кишинев фабрикует уголовное дело, чтобы лишить статуса главы Гагаузии
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Фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU
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Башкан (глава) молдавской автономии Гагаузия Евгения Гуцул в беседе с «Известиями» 11 июля поделилась, что Кишинев фабрикует в ее отношении уголовное дело и унижает ее, чтобы лишить статуса руководителя администрации региона.

Прокуратура Молдавии 24 апреля передала в суд уголовное дело о якобы причастности Гуцул к нарушениям при финансировании оппозиционной партии «Шор». Оппозиционный блок «Победа» осудил данное решение как политически мотивированное. Сама Гуцул отвергла попытки обвинить Гагаузию в сепаратизме.

«На судебных заседаниях они пытаются показать мой статус. А когда выходят на телевидение, стараются постоянно унизить <...>. Так уже бы определились, кем я являлась в партии «Шор».<...> Это делается для того, чтобы лишить меня мандата башкана», — сказала она.

Кроме того, политик сообщила, что не понимает, по какой именно статье идет обвинение. На фоне расследования Гуцул вынуждена тратить большую часть своего времени на судебные тяжбы — заседания запланированы в июле, сентябре и почти каждый день в октябре. Так, 11 июля была рассмотрена по существу первая стадия уголовного дела. Был допрошен первый свидетель, который также подтвердил, что дело сфабриковано, добавила политик.

«Они не только меня мучают, они мучают всех жителей Гагаузии. <...> Мы докажем нашу невиновность. И их попытки надавить на свидетелей. Это попытки «в никуда» это уголовное дело не имеет будущего. Надеюсь совсем скоро мы это докажем», — резюмировала Гуцул.

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Ранее, 9 июля, молдавская полиция провела обыски в офисе лидера оппозиционного блока «Победа» Илана Шора в столице Гагаузии Комрате. Уточнялось, что обыски проходили в рамках дела о незаконном финансировании политической партии.

В Молдавии в последнее время усилилось давление на оппозиционных политиков, выступающих за хорошие отношения с Россией и против курса на вступление страны в Евросоюз. В частности, 3 июля полиция Кишинева силой задержала лидера партии «Шанс» Алексея Лунгу у здания суда, где проходило слушание по делу Гуцул.

До этого, 14 июня, аэропорт Кишинева отказался принимать чартерный рейс, в котором через Ереван из Москвы возвращались участники съезда блока «Победа». Позже Шор заявил, что ответственность за это несут президент Молдавии Майя Санду и премьер-министр Дорин Речан. На указанном съезде было объявлено о запуске кампании, направленной на сближение республики с Евразийским экономическим союзом.

В конце апреля в Москве прошел первый съезд молдавской оппозиции, выступающей за вступление Молдавии в ЕАЭС. На нем Шор объявил, что оппозиция объединится и осенью выступит электоральным блоком «Победа» на выборах в республике. Вернувшихся со съезда делегатов начали задерживать в аэропорту Кишинева и подвергли допросам.

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