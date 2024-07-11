Эксперт назвал лучшие способы инвестирования для заработка

В настоящее время для заработка в краткосрочной перспективе самым лучшим способом являются вклады в банках под проценты, рассказал «Известиям» 11 июля финансовый аналитик Дмитрий Голубовский.

«Ключевой вопрос этого лета — пойдет ли наконец-то вниз инфляция? Есть признаки того, что, наверное, пойдет. И вот тогда можно совершенно смело рекомендовать открывать вклад как минимум на год. Сейчас очень хорошие предложения можно найти», — рассказал Голубовский.

По его словам, сейчас можно вложить средства на полгода под 20% годовых и на год под 18,5%.

«И это, на мой взгляд, лучшая альтернатива, чем инвестиции в валюту. Потому что через год вряд ли какая-то валюта даст вам +20% прибыли. Даже если будет какая-то девальвация рубля, вряд ли она будет такая, что вы здесь сильно выиграете», — считает эксперт.

Он отметил, что точно такие же ставки можно найти по качественным корпоративным облигациям.

«Но есть и обратная сторона медали — инфляционные риски остаются высокими. Они могут быть связаны с девальвацией рубля, которая может случиться, если во втором полугодии будет какой-то кризис. В этом случае вас могут спасти акции экспортеров. И будь я аналитиком брокерской компании, я бы советовал покупать акции тех компаний, которые связаны с экспортом ликвидных товаров на глобальный рынок. Потому что они сейчас отпадали хорошо от годовых максимумов, и, в общем-то, достойны того, чтобы к ним присмотреться», — добавил финансовый аналитик.

И в качестве универсальной рекомендации на долгосрочную перспективу он посоветовал обратить внимание на покупку золота.

«Покупка золота — эта мера, которая в долгосрочной перспективе обыгрывает инфляцию в большей части стандартов. А вот среднесрочную перспективу я бы советовал так: на 10% я бы купил акции российских экспортеров, на случай того, если какие-то неприятности в российской экономике будут, а на 90% рублевые депозиты в надежных банках или облигации надежных резидентов», — резюмировал эксперт.

Информация в материале не является инвестиционной рекомендацией.

В июне эксперт по финансам и инвестициям, основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов рассказал «Известиям», что какую-то часть накоплений разумно держать в рублях, но не «под матрасом», а в банках на накопительных счетах. Кроме того, по его мнению, стоит обратить внимание на валюту дружественных стран. Так, по его словам, наиболее ликвидным считается юань. Также Голованов посоветовал обратить внимание на юаневые облигации крупнейших российских компаний.