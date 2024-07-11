Реклама
Прямой эфир
Пресс-релизы
Четвертая встреча глав высших органов аудита стран БРИКС пройдет в Уфе
Мир
Матвиенко предложила БРИКС наращивать обмен опытом противодействия санкциям
Мир
Иран возложил на НАТО ответственность за конфликт на Украине
Мир
Президент Кении Руто заявил о роспуске правительства
Мир
Эрдоган заявил о переговорах с Путиным по принципу разумности
Происшествия
Журналиста Метелева подозревают в вымогательстве $10 тыс.
Мир
Южная Корея начнет производство способных уничтожать БПЛА лазеров
Спорт
Карл III призвал футболистов сборной Англии не доводить до драмы в финале Евро
Мир
Захарова назвала размещение ракет США в ФРГ попыткой спасти репутацию Байдена
Общество
Более 400 человек заразились ботулизмом в РФ
Происшествия
В краже драгоценностей у супруги вице-президента ВТБ заподозрили домработницу
Общество
Следствие вновь запросило перевод генерала Попова под домашний арест
Экономика
На помощь проектам по комплектующим для промышленности выделят 1 млрд рублей
Общество
Основателя школы «Апельсин» в Петербурге объявили в розыск
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с «Газелью» в Дагестане увеличилось до 17 человек
Общество
Путин дал гражданство РФ директору предприятия-разработчика электромобиля «Атом»
Политика
Матвиенко заявила о жестком и адекватном ответе РФ на размещение ракет США в ФРГ

Эксперт назвал лучшие способы инвестирования для заработка

Эксперт Голубовский посоветовал делать вклады в банки под проценты для заработка
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В настоящее время для заработка в краткосрочной перспективе самым лучшим способом являются вклады в банках под проценты, рассказал «Известиям» 11 июля финансовый аналитик Дмитрий Голубовский.

«Ключевой вопрос этого лета — пойдет ли наконец-то вниз инфляция? Есть признаки того, что, наверное, пойдет. И вот тогда можно совершенно смело рекомендовать открывать вклад как минимум на год. Сейчас очень хорошие предложения можно найти», — рассказал Голубовский.

По его словам, сейчас можно вложить средства на полгода под 20% годовых и на год под 18,5%.

«И это, на мой взгляд, лучшая альтернатива, чем инвестиции в валюту. Потому что через год вряд ли какая-то валюта даст вам +20% прибыли. Даже если будет какая-то девальвация рубля, вряд ли она будет такая, что вы здесь сильно выиграете», — считает эксперт.

Он отметил, что точно такие же ставки можно найти по качественным корпоративным облигациям.

«Но есть и обратная сторона медали — инфляционные риски остаются высокими. Они могут быть связаны с девальвацией рубля, которая может случиться, если во втором полугодии будет какой-то кризис. В этом случае вас могут спасти акции экспортеров. И будь я аналитиком брокерской компании, я бы советовал покупать акции тех компаний, которые связаны с экспортом ликвидных товаров на глобальный рынок. Потому что они сейчас отпадали хорошо от годовых максимумов, и, в общем-то, достойны того, чтобы к ним присмотреться», — добавил финансовый аналитик.

В счетные дни: запрет на филиалы зарубежных банков в РФ хотят снять в 2024-м
Как это поможет в проведении международных платежей на фоне санкций

И в качестве универсальной рекомендации на долгосрочную перспективу он посоветовал обратить внимание на покупку золота.

«Покупка золота — эта мера, которая в долгосрочной перспективе обыгрывает инфляцию в большей части стандартов. А вот среднесрочную перспективу я бы советовал так: на 10% я бы купил акции российских экспортеров, на случай того, если какие-то неприятности в российской экономике будут, а на 90% рублевые депозиты в надежных банках или облигации надежных резидентов», — резюмировал эксперт.

Информация в материале не является инвестиционной рекомендацией.

В июне эксперт по финансам и инвестициям, основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов рассказал «Известиям», что какую-то часть накоплений разумно держать в рублях, но не «под матрасом», а в банках на накопительных счетах. Кроме того, по его мнению, стоит обратить внимание на валюту дружественных стран. Так, по его словам, наиболее ликвидным считается юань. Также Голованов посоветовал обратить внимание на юаневые облигации крупнейших российских компаний.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024