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14 июля — День российской почты: история и традиции праздника, как поздравить

Работники почты отмечают профессиональный праздник 14 июля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Каждое второе воскресенье июля свой праздник отмечает российская почта — организация с богатейшей историей, которая делает почтовые услуги доступными для жителей самых отдаленных уголков страны. В 2024 году эта дата выпадает на 14 июля. «Известия» рассказывают о традициях праздника и как поздравить с Днем российской почты.

День российской почты в 2024 году — история праздника

История появления государственной почтовой службы уходит во времена правления Петра I. Хотя первые упоминания о почте встречаются еще в письменных памятниках глубокой древности. Однако регулярная почтовая связь в России ведет свое начало именно с реформ царя-реформатора.

В 1693 году по указу Петра I был создан первый маршрут, который связал населенные пункты от Москвы до Архангельска. В этом документе регламентировались условия перевозки почты, оснащение постоялых дворов (ямов), форма одежды ямщиков, а также обязанности по строительству и содержанию дорог. Вскоре после выхода исторического указа появились первые почтамты, а затем установили первые почтовые ящики для писем.

В честь 300-летия образования почтовой службы в России был учрежден День российской почты. Праздник призван показать высокую значимость отрасли для страны и отметить роль ее работников, которые ежегодно принимают около 2,6 млрд писем и счетов и обрабатывают почти 400 млн посылок.

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День российской почты в 2024 году — как отмечают

В этот день поздравления принимают все сотрудники почты независимо от должности. Это работники склада, распределительных центров, отделений логистики и транспортной службы. И, конечно, почтальоны, которые разносят письма и корреспонденцию по домам в любое время года и погоду.

Традиционно в праздник организуют концерты и культурные мероприятия. Не обходится и без поздравительных слов от руководства и глав профильных министерств и ведомств. Отличившихся награждают грамотами и премиями. В коллективах устраивают застолья. Нередко они проходят на природе, ведь недаром праздник отмечают летом в выходной.

К Дню российской почты часто приурочены выпуск коллекционных серий марок и благотворительные акции. Так, несколько лет назад «Почта России» запустила лендинг, на котором можно не только узнать о буднях сотрудников компании, но и отправить открытку «С Днем российской почты» с благотворительной виньеткой. Часть средств от покупки перечисляется в фонд «Энби», помогающий детям с онкологией.

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День российской почты в 2024 году — как поздравить

В профессиональный праздник работникам почты желают получать только хорошие известия и письма, посылок, которые всегда приходят вовремя, личного благополучия и достатка. При выборе подарка можно отдать предпочтение практичным вещам, которые создадут уют на рабочем месте, или исходить от личных интересов получателя.

Это могут быть сувениры с надписями «Почта России» или «С Днем российской почты», канцелярские и кондитерские наборы или подарочные сертификаты. Последний вариант самый универсальный, так как не надо волноваться, понравится подарок или нет, и виновник торжества сможет сам выбрать то, что ему по душе.

Ранее в июле отмечали День бортпроводника гражданской авиации. «Известия» рассказали об истории и традициях этого праздника.

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