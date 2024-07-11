Средства ПВО уничтожили украинский дрон над Белгородской областью
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Белгородской области. Об этом в четверг, 11 июля, сообщили в Министерстве обороны России.
Беспилотник был сбит около 13:10 мск.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.
Ранее в этот день Минобороны сообщило, что за ночь средства ПВО уничтожили и перехватили над российскими регионами пять дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, два были сбиты над территорией Брянской области и по одному ― над территориями Тамбовской, Тульской и Московской областей.
Утром в четверг мэр столицы Сергей Собянин объяснил, что силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший в сторону Москвы, в Ступинском городском округе. Разрушений и пострадавших нет. Позже сообщалось, что на месте падения беспилотного летательного аппарата в подмосковном Ступино работают экстренные службы.
Также губернатор Брянской области Александр Богомаз 11 июля уточнил, что силы ПВО сбили беспилотник над Клинцовским районом региона. После этого он рассказал, что еще один БПЛА самолетного типа был сбит над Суражским районом.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.