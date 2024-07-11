На Украине сообщили об аресте заходившего в Севастополь иностранного судна
Украина наложила арест на следовавшее под флагом Камеруна грузовое судно Usko Mfu, которое якобы заходило в порт Севастополя. Об этом сообщили в офисе украинского генпрокурора.
«В акватории порта Рени Одесской области задержано иностранное морское судно, осуществлявшее вывоз агропродукции», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
По данным украинской прокуратуры, в ноябре прошлого года корабль заходил в порт Севастополя, откуда вышел более чем с 3 т агропродукции, предназначенной для турецкой компании. Затем, в мае, судно вновь заходило в порт Севастополя для разгрузки, заявляют на Украине.
Кроме того, был задержан капитан судна — гражданин Азербайджана.
В июле 2022 года Россия и Украина по отдельности заключили с ООН и Турцией продовольственную сделку. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, а украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.
О прекращении зерновой сделки заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 17 июля 2023 года. Часть договоренностей со стороны партнеров по сделке не выполнена до сих пор, указал он. Среди условий возвращения России к зерновой сделке названы подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, а также решение вопросов логистики, в том числе с заходом иностранных судов в порты РФ.
Затем, 19 июля 2023 года, Минобороны России сообщило, что с 20 июля 2023-го все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.
После, 11 июня текущего года, президент РФ Владимир Путин заявил, что вины России в том, что зерновая сделка не была продлена, нет. Он напомнил, что Москва поддержала предложение, но украинская сторона в последний момент его отклонила.