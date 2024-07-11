Южная Корея начинает серийное производство недорогого лазерного оружия, которое в ходе испытаний успешно сбивало небольшие беспилотники. Об этом 11 июня сообщил телеканал CNN со ссылкой на заявление главного агентства по вооружениям страны.

Лазерное оружие, получившее название Block-I, «может точно поражать небольшие беспилотные летательные аппараты и мультикоптеры с близкого расстояния», говорится в пресс-релизе управления программ оборонных закупок Южной Кореи (DAPA).

В релизе не указана точная стоимость оружия, но говорится, что каждый выстрел обойдется примерно в $1,5. Block-I стреляет лазерными лучами, которые трудно или даже невозможно обнаружить до столкновения, пишет CNN.

«Он невидим и бесшумен, не требует отдельных боеприпасов и может работать только при наличии электричества», — говорится в заявлении DAPA.

20 июня стало известно, что Южная Корея намерена пересмотреть возможность предоставления летальных вооружений Украине, после того как Россия заключила с КНДР договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

В этот же день президент РФ Владимир Путин предостерег Сеул от поставок оружия Киеву. По его словам, поставки летального оружия станут ошибкой. Глава государства добавил, что если это будет происходить, то Москва примет соответствующие решения. Кроме того, он отметил, что Южной Корее не стоит беспокоиться о помощи РФ Северной Корее в военной сфере.

Позже, 30 июня, в МИД КНДР обвинили Североатлантический альянс в попытке создать «азиатскую версию НАТО». В ведомстве также добавили, что учения блока в АТР провоцируют нестабильность в регионе.

10 июля Bloomberg объяснило внимание к Южной Корее большим запасом оружия у страны. Издание писало, что страна может предоставить Украине определенные виды вооружений, которые якобы смогут обеспечить прорыв на линии фронта.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь призвала южнокорейские власти освободиться от американской зависимости, перестать быть их вассалом и действовать в интересах своего народа.