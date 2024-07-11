Суд в Москве продлил арест фигуранту дела ученого Цветкова о серии убийств

Бабушкинский районный суд Москвы в ходе заседания по делу о серии убийств 2002 года, в которых ранее подозревали ярославского ученого-гидролога Александра Цветкова, продлил на два месяца арест другому фигуранту, Андрею Алешину. Об этом в четверг, 11 июля, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Ранее неоднократно судимый Алешин был задержан в ноябре 2022 года и заявил следствию, что якобы был сообщником ученого.

Именно его показания легли в основу дела против Цветкова, который позже был оправдан.

В декабре 2023 года суд отменил арест Цветкова, а 29 февраля 2024-го с ученого окончательно сняли все обвинения. В марте он дал интервью «Известиям», в котором поделился подробностями очных ставок с человеком, который его оговорил, объяснил, почему в какой-то момент дал признательные показания, а потом от них отказался, и верил ли в справедливость.

В феврале 2023 года Цветкова задержали в столичном аэропорту Домодедово, потому что система распознавания лиц сообщила о его 55-процентном сходстве с фотороботом находящегося в розыске с 2002 года преступника.

Против ученого возбудили уголовное дело по обвинениям в четырех убийствах на вокзалах. На очной ставке Алешин заявил, что это сообщник. Сначала Цветков признал вину, однако позже рассказал, что был вынужден оговорить себя. За ученого активно боролись его жена и коллеги по институту. Они с самого начала не верили, что гидролог, отец двоих детей, 20 лет назад был способен на чудовищные убийства.