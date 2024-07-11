Суд оставил в силе приговор правозащитнику Орлову за дискредитацию ВС РФ
Суд в Москве оставил без изменений приговор в отношении правозащитника Олега Орлова (признан в России иноагентом) по делу о дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ, не удовлетворив его апелляцию. Об этом 11 июля сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.
Экс-член правления правозащитного центра «Мемориал» (признан в РФ НКО-иноагентом и ликвидирован по решению Верховного суда) был приговорен к 2,5 года колонии общего режима по делу о повторной дискредитации российской армии 27 февраля.
Отмечалось, что прокуратура запрашивала для Орлова тюремное заключение на 2 года 11 месяцев.
В октябре прошлого года Головинский суд Москвы назначил Орлову штраф в размере 150 тыс. рублей по делу о дискредитации ВС РФ. Поводом для уголовного дела стал пост на странице правозащитника в соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской). До этого Орлов еще дважды привлекался к административной ответственности и был оштрафован за дискредитацию армии России.
Верховный суд России ликвидировал международное общество «Мемориал» в декабре 2021 года. По данным следствия, организация скрывала факт выполнения ею функции иноагента. Кроме того, в столичной прокуратуре указывали, что центр допускал оправдание деятельности сторонников террористической и экстремистских организаций.
Дискредитирующие образ ВС РФ высказывания ранее в мае этого года делала вдова Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) Юлия Навальная на YouTube. Они подпадают под ст. 207.3 Уголовного кодекса (УК) РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, исполнении государственными органами РФ своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на ВС РФ и или Войска национальной гвардии РФ»).