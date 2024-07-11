Власти сообщили о работе спецслужб на месте падения беспилотника в Ступино
На месте падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в подмосковном Ступино работают экстренные службы. Об этом 11 июля сообщил глава Ступинского городского округа Сергей Мужальских в Telegram.
Он уточнил, что на месте падения обломков нет ни разрушений, ни пострадавших.
Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении силами противовоздушной обороны (ПВО) летевшего к столице БПЛА в Ступино.
В этот же день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы ПВО сбили беспилотник над Клинцовским районом региона. После этого он рассказал, что еще один БПЛА самолетного типа был сбит над Суражским районом.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.