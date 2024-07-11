Daily Mail указала на сигнал России Стармеру по конфликту на Украине
РФ послала предупреждение новому премьер-министру Великобритании Киру Стармеру о последствиях разрешения Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по российской территории. Об этом 10 июля сообщила газета Daily Mail.
«Москва направила предупреждение новому премьер-министру сэру Киру Стармеру после того, как официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что, если Великобритания позволит Украине нанести удар по России с использованием британского оружия, последует ответ», — отметила издание.
Предупреждение Москвы прозвучало после заявления Стармера о том, что Киев должен сам решать, как использовать западное вооружение, уточнила «Газета.Ru».
10 июля газета Financial Times привела заявление британского премьер-министра о том, что новое лейбористское правительство Великобритании поддерживает ранее принятое решение о том, что Украина может использовать переданное ей Лондоном оружие для ударов по российским территориям.
В тот же день Песков назвал это решение безответственным шагом в сторону нагнетания напряженности и серьезного эскалирования ситуации. По его словам, всё будет фиксироваться, также будут приняты соответствующие меры.
Песков еще 20 мая сообщил, что Россия создает санитарную зону для того, чтобы обезопасить свои города от обстрелов ВСУ. В том же месяце президент РФ Владимир Путин также заявил, что российская армия продолжает наступление на харьковском направлении именно с этой целью, поскольку Украина продолжает обстреливать приграничные населенные пункты.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.