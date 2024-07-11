Иран возложил на НАТО ответственность за конфликт на Украине

Ответственность за конфликт на Украине полностью лежит на блоке НАТО во главе с США. Об этом 11 июля заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в Telegram-канале ведомства.

«К сожалению, то, что мы наблюдаем на Украине, является результатом политики и агрессивных шагов НАТО во главе с США, которые до сих пор продолжаются», — сообщили в министерстве.

По словам Канаани, заявления о предоставлении военной помощи Ираном России, содержащиеся в итоговом заявлении стран НАТО после саммита в Вашингтоне, являются «абсолютно необоснованными и политически мотивированными».

Представитель МИД Ирана подчеркнул, что политика государства всегда направлена на то, чтобы играть конструктивную и стабильную роль в обеспечении безопасности как в регионе, так и в мире. Кроме того, любые попытки связать украинский конфликт с двусторонним сотрудничеством между Тегераном и Москвой делаются исключительно с целью «оправдания продолжения западной военной поддержки Украине», заключил Канаани.

Ранее, 25 мая, врио главы МИД Ирана провел переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Стороны обсудили «программы двустороннего и многостороннего характера».

24 мая президент России Владимир Путин выразил надежду, что преемственность в направлениях сотрудничества с Ираном сохранится после смерти президента страны Эбрахима Раиси. Он также отметил, что не ожидает изменений во внешней политике Ирана.

23 мая Канаани заявил, что Тегеран не намерен менять подход к отношениям с Москвой. В частности, остается в силе приоритет на развитие торгово-экономического сотрудничества. Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Иран — партнер России и Москва поддерживает Тегеран в сложное для него время.