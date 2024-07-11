Пчелы гибнут на пасеках Липецкой области
Жители Данковского района Липецкой области обеспокоены гибелью пчел на пасеках. Число обращений граждан выросло в связи с обработкой посевов на поляк инсектицидами от вредителей. Об этом сообщает GOROD48 со ссылкой на региональное управление ветеринарии.
В пресс-службе ведомства отметили, что в начале июня созданная комиссия провела отбор проб погибших пчел, а также перги и меда с пасек Данковского района. Кроме того, специалисты отобрали пробы рапса с поля, на котором, как предполагается, проводились обработки ядохимикатами.
В управлении напомнили хозяевам пасек, как правильно составить акт гибели пчел. В частности, необходимо зафиксировать погибших насекомых на фото и видео, обозначить время, дату, температуру, направление и скорость ветра, уточнить, было или нет оповещение об обработке пестицидами и агрохимикатами, а также выяснить название препарата, которым происходила обработка. Затем нужно написать заявление в органы местного самоуправления и управление Роспотребнадзора.