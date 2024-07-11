Попова: нарушение правил изготовления продуктов стало причиной вспышки ботулизма
Причиной вспышки ботулизма в России стало нарушение правил и технологий, которое привело к изготовлению опасного для здоровья продукта. Об этом в четверг, 11 июля, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
«Нарушение всех возможных правил и технологий, которые прописаны, привело к изготовлению опасного продукта, который и вызвал в дальнейшем эту ситуацию», — сказала она.
По словам Поповой, лабораторные исследования подтвердили отсутствие какого-либо иного «следа» в произошедшем. Глава ведомства объяснила, что производитель покупал сухую фасоль за рубежом, затем отваривал ее и «вакуумировал каким-то непонятным образом». Технология не соответствует нормам, а отсутствие кислой среды способствует развитию спор клостридии, выделяющей ботулотоксин.
«Эта вспышка заставила страдать 417 человек, из них двое скончались, к сожалению», — напомнила он.
По словам руководителя Роспотребнадзора, случаи заражения были зафиксированы в 11 регионах страны. Она добавила, что такого уровня заболеваемости не было с середины 1990-х годов.
Ранее, 8 июля, помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил журналистам о том, что по последним данным на стационарном лечении в больницах России остается 41 пациент с признаками ботулизма, девять пациентов — на искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Роспотребнадзор начал расследование после случаев отравления и подозрения на ботулизм 15 июня. Было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Ведомство выявило поставщиков и производителей некачественной продукции и изъяло почти 200 т, в том числе более 60 т — в Москве.
Также отмечалось, что все пострадавшие ели салат лобио от изготовителя ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе») или салат с тунцом, яблоком и фасолью от «Гастропорта». После массового отравления деятельность «Кухни на районе» и производителя фасоли «Савон-К» приостановили.