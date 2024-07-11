Песков назвал Индию сторонником мира и диалога по Украине
Индия является сторонником мира и диалога в вопросе конфликта на Украине, что соотносится с подходом РФ. Об этом 11 июля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Известий».
«Индия является сторонником мира, Индия является сторонником диалога, и это, собственно, полностью коррелируется с нашими подходами. Мы тоже являемся сторонниками мира и сторонниками диалога», — заявил пресс-секретарь Кремля, отвечая на вопрос «Известий» о том, рассматривает ли РФ Индию в качестве регулятора и посредника по вопросу Украины.
Однако он отметил, что противники России в Европе и Соединенных Штатах не выступают за восстановление диалога.
«И судя по документам, принятым на саммите НАТО, они не являются сторонниками мира. А Североатлантический альянс является инструментом конфронтации, а не мерой безопасности», — сказал Песков.
Ранее, 9 июля, в Кремле состоялись переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Во время беседы Моди сообщил о готовности всячески содействовать установлению мира на Украине. Он также выразил уверенность в том, что к миру можно прийти только через диалог.
Кроме того, Песков тогда сообщил, что никаких разногласий между политиками не было.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.