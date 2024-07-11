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В Кремле заявили о необходимости ответных мер для сдерживания НАТО

Песков: России нужно думать над ответными мерами для сдерживания НАТО
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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России необходимо думать над ответными мерами для сдерживания НАТО, Североатлантический альянс полностью вовлечен в конфликт вокруг Украины. Об этом 11 июля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналистам.

По его словам, РФ видит, как военная инфраструктура НАТО поступательно движется в сторону российских границ. Кроме того, Песков обратил внимание на решение альянса касательно принятия со временем Украины в блок.

«Очевидно, что альянс преследует одну из главных своих целей — подавление России, нанесение России стратегического поражения. Это обязывает нас очень глубоко анализировать принятые решения и состоявшиеся дискуссии, очень внимательно анализировать текст декларации. Это очень серьезная угроза для национальной безопасности нашей страны. Это всё потребует от нас продуманных, скоординированных, эффективных ответных мер для контрсдерживания НАТО», — сказал Песков.

При этом он указал на то, что дискуссии вокруг коррекции российской ядерной доктрины в ответ на действия Североатлантического альянса идут. Однако сдерживание подобным образом является не единственным из возможных, заметил Песков.

Он подчеркнул, что блок де-факто вовлечен в конфликт вокруг Украины, а «все процессы пора называть своими именами».

Также Песков отметил, что военно-политический блок подтвердил свою суть, он был создан в эпоху конфронтации и с целью поддержания ее. В связи с саммитом НАТО он указал на то, что альянс выполняет свои функции. Официальный представитель Кремля добавил, что «происходит нагнетание напряженности на европейском континенте».

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Саммит НАТО в Вашингтоне, посвященный 75-летию организации, проходит с 9 по 11 июля.

Ранее в этот день французский политолог Николя Миркович в беседе с «Известиями» выразил скептицизм по отношению к способности участников этой встречи договориться. По его мнению, из-за этого значимых и конструктивных решений саммит НАТО не принесет.

Кроме того, 11 июля главы государств и правительств, участвующих в заседании Североатлантического альянса в Вашингтоне, обнародовали итоговую декларацию, в которой были закреплены новые обязательства по предоставлению альянсом Киеву военной помощи, а также создание совместного аналитического, учебного и образовательного центра НАТО — Украина (JATEC).

Хотя в декларации говорится о том, что блок не стремится к намеренной конфронтации с Россией, в том же тексте РФ называется главной угрозой для стран альянса. Также, согласно тексту документа, объединение продолжит вести активную работу в Черном море и на Западных Балканах, а также углубит сотрудничество со странами Индо-Тихоокеанского региона.

Еще 10 июля посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что уже первый день саммита НАТО в США показал агрессивную сущность альянса. По его словам, участники встречи продолжили заниматься проповедью милитаризма и военной экспансии.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявила Россия после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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