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Военный эксперт заявил, что НАТО водит за нос Украину обещаниями интеграции

Эксперт Матвийчук: НАТО водит за нос Украину обещаниями интеграции в альянс
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Страны НАТО водят Украину за нос обещаниями интеграции в альянс. Таким мнением 11 июля с «Известиями» поделился бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Накануне главы государств и правительств, участвующих в заседании Североатлантического альянса в Вашингтоне, обнародовали итоговую декларацию, в которой Россия объявлена угрозой для стран альянса, Украина — вставшей на «необратимый путь» в НАТО, а стратегия расширения останется неизменной, как и наращивание военной мощи стран-членов.

«Дело в том, что НАТО определило Россию как своего прямого врага, потому что ничего у них не получается. И расширение на Восток у них было, и готовили они Грузию в НАТО, и Украину в НАТО, и страны Балтии включили в НАТО. Но Россия не сдается, Россия живет и развивается. И когда начались события 2014 года на Украине, НАТО начало переводить Украину на свои стандарты с целью принять потом ее в эту организацию. Все наши доводы, что это вредит национальным интересам России, во внимание не принимались, они или отмалчивались, или отшучивались. И вот сегодня всё дошло до того, что мы практически стоим на прицеле друг у друга, идет конфронтация», — сказал Матвийчук.

По словам эксперта, конечно, Россия представляет определенные неудобства для НАТО.

«Кстати, они обратились еще ко всем странам мира, призвали не помогать России, а помогать Украине для того, чтобы прекратить «расползание» России, будто бы не они подошли к нашим границам. Я полагаю, что это чистейшей воды конфронтация, вся политика НАТО направлена против России, на уничтожение России как свободолюбивого и независимого государства», — сказал он.

При этом собеседник издания уверен, что вступление Украины в Североатлантический альянс маловероятно. Все обещания со стороны НАТО являются лишь способом поддержать президента страны Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, считает Матвийчук.

«Это такое благие намерения, которые вымощены колючками. Заявления делаются для того, чтобы поддержать каким-то образом Зеленского, его стремление. По крайней мере я знаю точно, что многие страны НАТО категорически против Украины в этой организации. Это и Болгария, это и Венгрия, и Словакия, и Нидерланды. Есть проблемы в самой НАТО для вступления в альянс. Думаю, что Украину водят за нос, чтобы она продолжала борьбу своим населением, но с оружием НАТО против России», — заключил эксперт.

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Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что вопрос о том, когда Украина войдет в состав альянса, является преждевременным.

Тогда же политолог Иван Мезюхо заявил в беседе с «Известиями», что НАТО не примет Украину в свои ряды, а все заявления о перспективах вступления страны в альянс делаются для «успокоения» украинского народа. По словам эксперта, очевидно, что сегодня НАТО выгоднее использовать Украину как инструмент для борьбы с Россией.

9 июля подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен подчеркнул, что план Зеленского по вступлению страны в НАТО нереалистичен, Украина никогда не вступит в блок.

Ранее, 4 июня, американский президент Джо Байден не исключил, что Украину не примут в НАТО даже после завершения конфликта. В мае канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страна не станет членом Североатлантического альянса в ближайшие 30 лет.

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