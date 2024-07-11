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Нарышкин назвал ложью заявления о якобы попытках РФ повлиять на ход выборов США

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Фото: Global Look Press/Aimee Dilger
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Сообщения западных СМИ о том, что Россия пытается повлиять на исход президентских выборов в США, являются ложью. Об этом 11 июля заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«В 2020 году подобная ложь уже использовалась рядом институций Соединенных Штатов Америки с тем, чтобы повлиять на результаты президентских выборов в пользу одного из кандидатов. Вот ныне это «версия-2024». Прошу к этому так и относиться», — сказал он журналистам, его слова приводит «РИА Новости».

Накануне агентство Reuters со ссылкой на сотрудника американской разведки сообщило, что якобы наблюдает, как Москва, оказывает содействие кандидату на пост президента и экс-главе Белого дома Дональду Трампу. Доказательства слов источника СМИ не приводились.

Сопоставимый Джо: кто может заменить Байдена в президентской гонке
Белый дом не может убедить американцев в отменном здоровье лидера США

Ранее, 27 июня, состоялись первые теледебаты действующего президента США Джо Байдена и его оппонента Трампа. В ходе выступления, как отмечалось, американский лидер «выглядел и звучал ужасно», а также бессвязно говорил. По данным СМИ в Демократической партии, которую представляет Байден, после дебатов началась паника.

Газета The New York Times 29 июня сообщила, что спонсоры демократов обеспокоены слабым выступлением действующего американского лидера на дебатах и обсуждают его выход из президентской гонки. Некоторые представители Демократической партии рассчитывают, что Байден откажется от участия в выборах самостоятельно.

Спикер палаты представителей американского конгресса Майк Джонсон 10 июля сообщил, что лидера стран НАТО также обеспокоены состоянием президента Байдена. Кроме того, в конгресс был вызван для дачи показаний личный терапевт главы государства Кевин О'Коннор, поскольку чиновники подозревают его в изменении оценок здоровья Байдена на фоне личной и деловой связи с его семьей.

Среди прочего, в январе Белый дом посещал специалист по болезни Паркинсона. О'Коннор опроверг предположение, что он приходил для осмотра президента, однако журналистам известно, что в день визита врач виделся с главой государства.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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