Более 40 человек эвакуировали во время пожара в больнице Кандалакши
Крупный пожар произошел в ЦРБ Кандалакши (Мурманская область). Самостоятельно эвакуировали 48 человек, среди которых 41 были пациентами, а 7 — персонал. Обошлось без пострадавших.
ИА «Би-порт» со ссылкой на управление по ГОЧС и ПБ региона уточняет, что возгорание произошло в среду, 10 июля, в палате 8-этажного корпуса больницы. Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 15:38, а в ликвидировали его в 16:01.
В результате в палате отделения терапии на 3-м этаже обгорела кровать на площади 3 кв. м.
Ранее, 10 июля, сообщалось о пожаре в здании на улице Победы в Сочи, в котором находится Лазаревский районный суд. Возгорание охватило 690 кв. м. До прибытия пожарных 40 человек самостоятельно вышли из здания на улицу. Спустя около двух часов пожар был ликвидирован с привлечением более 60 специалистов и 18 единиц техники.