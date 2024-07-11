СМИ сообщили о задержании европейских туристов при попытке попасть на Байконур
Трех туристов из Европы задержали при попытке нелегально попасть на космодром Байконур в Казахстане. Об этом 11 июля сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник.
«26-й гарнизонный военный суд назначил [задержанным] административное наказание и предписал покинуть территорию комплекса», — заявил собеседник агентства.
ТАСС уточнило, что задержанные являются гражданами Нидерландов и Бельгии. Инцидент произошел 9 июля.
Ранее, 11 июня, два француза пытались попасть на территорию космодрома. Один из них погиб. Сообщалось, что они прилетели из Парижа в Алма-Ату и решили отправиться на космодром по сильной жаре через степь.
В сентябре 2023 года сообщалось о краже с космодрома Байконур участка железной дороги, которая использовалась при обслуживании космического центра «Южный». Злоумышленники смогли вывести с охраняемой территории металлические изделия суммарным весом 0,5 т.