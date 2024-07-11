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Медведев спрогнозировал, чем закончится путь Украины в НАТО

Медведев: путь Украины в НАТО может закончиться исчезновением страны или альянса
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Путь Украины в НАТО может закончиться исчезновением страны или альянса. Об этом 11 июля заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В публикации в Telegram-канале он процитировал положение из декларации, которую представил Запад на саммите НАТО в Вашингтоне, который проходит с 9 по 11 июля. В нем говорится, что альянс обязуется поддерживать Украину на пути к ее полной евроатлантической интеграции, которая включает предоставление членства в НАТО.

«Вывод очевиден. Мы должны сделать всё, чтобы «необратимый путь Украины» в НАТО завершился либо исчезновением Украины, либо исчезновением НАТО, а лучше и того, и другого», — написал Медведев.

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Ранее в этот день главы государств и правительств, участвующих в заседании Североатлантического альянса в Вашингтоне, обнародовали итоговую декларацию, в которой были закреплены новые обязательства по предоставлению альянсом Киеву военной помощи, а также создание совместного аналитического, учебного и образовательного центра НАТО — Украина (JATEC).

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что вопрос о том, когда Украина войдет в состав альянса, является преждевременным.

Также 7 июля портал Euractiv сообщал, что страны НАТО до сих пор не определились с итоговой формулировкой о том, как пообещать Украине место в объединении.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. 15 июня 2023 года депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к НАТО пригласить Украину в состав своих членов.

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