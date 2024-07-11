В Красноярском крае благоустроят 30 общественных пространств
В 24 муниципалитетах Красноярского края планируют благоустроить 30 общественных пространств в 2025 году. Эскизы локаций уже обсудила экспертная комиссия, сообщает пресс-служба министерства строительства и ЖКХ Красноярского края.
Проекты территорий победили на общероссийском голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Жители сами предлагали идеи того, как должны выглядеть эти пространства, а дизайнеры подготовили проекты, основываясь на их пожеланиях.
По итогам обсуждений эксперты одобрили с замечаниями проекты Норильска, Канска, Дивногорска, Уяра, Бородино, Енисейска и два проекта для Канска. Сейчас их авторы разрабатывают проектно-сметную документацию.
Как отмечает ИА KrasnoyarskMedia, 21 проект отправили на доработку. Во второй половине июля их ожидает повторное рассмотрение. По словам главы экспертной комиссии, основные ошибки связаны с тем, что проекты не укладываются в бюджет, не учитываются пешеходные связи с окружающими территориями и не уделяется достаточно внимания идентичности места.